Накануне Президент Владимир Зеленский в Facebook поздравил украинцев с Рождеством Христовым. В комментариях под публикацией пользователи разделились на два лагеря: одни в ответ поздравляли президента, а другие принялись вспоминать его поездку в Оман, невыполненные обещания и многое другое.

#Буквы собрали реакцию пользователей на рождественское поздравление.

“Колядку дзвонів”, написанную на мелодию Николая Леонтовича, перепевают более чем 150 вариациях. Так украинский “Щедрик” дарит рождественский дух по всему миру. Это дух надежды, добра, ожидание чуда и невероятного единения, которое царит за столом, когда семья собирается на святу вечерю. Пусть год будет щедрым на осуществленные надежды и чудеса, пусть воцарится согласие и наступит мир в каждой семье! Всем вкусной кутьи! Христос рождается! Славим его!” – написал президент.

В комментариях некоторых пользователи искренне радовались празднику и отправляли президенту пожелания в ответ:

Люди не просто поздравляли Зеленского с Рождеством, они еще просили его посодействовать в реставрации дома композитора Николая Леонтовича, причем даже посодействовать через блогера Анатолия Шария.

В ветке под этим комментарием разразились нешуточные словесные баталии, в которых участвовал и сам Шарий:

Но большинство комментаторов вовсе не разделили радость Зеленского от праздника: ему вспомнили поездку в Оман на “высшем уровне”, суды нам подозреваемыми в убийстве журналиста Павла Шеремета.

Вспомнили и вчерашнее задержание активиста Леонида Овчаренко за вопрос “чей Крым?”, адресованный российской блогерше:

Другие просто засомневались, что Владимир Зеленский сам написал это поздравление:

Но больше всего комментариев было на тему поездки Зеленского за собственный счет в Оман – страну, которая, к слову, под санкциями Евросоюза:

И после всего президенту Зеленскому вспомнили еще речь на стадионе “Олимпийский”, когда он буквально завалил Петра Порошенко “вопросами от народа”: