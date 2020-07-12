Об этом рассказал в интервью “Радио Свобода” уполномоченный по защите государственного языка (языковой омбудсмен) Тарас Креминь.

По его словам, заинтересованность в данном вопросе должны проявить учебные заведения и органы местной власти.

“Законом предусмотрено открытие бесплатных курсов по изучению украинского языка. Речь идет о массовости внедрения таких курсов. Я думаю, что здесь как раз инициатива могла бы лежать как на учебных заведениях, так и на органах местного самоуправления. Они должны быть заинтересованы в том, чтобы создать все необходимые благоприятные условия для своих граждан”, – отметил Креминь.

Он уточнил, что бесплатные курсы украинского языка сегодня в стране – “на уровне волонтерства”.

“Но с волонтерства мы начинали создавать ВСУ в 2014 году фактически с нуля. А сегодня мы имеем фактически одну из сильнейших армий в Европе. 2014 год мы начинали в том числе с бесплатных курсов на Майдане по изучению украинского языка. Но государство сегодня довольно медленно создает такие институты за счет государственного бюджета. Поэтому я думаю, что эта способность должна быть реализована уже в ближайшее время”, – подчеркнул Креминь.

(На видео – с 18:00)