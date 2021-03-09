В Офисе омбудсмена появился новый представитель по соблюдению прав жителей Донецкой и Луганской областей Константин Черников. После драки в отеле с этой должности ранее был уволен Павел Лисянский.

Соответствующая информация размещена на сайте уполномоченного ВРУ по правам человека.

На портале можно найти его контактный номер и электронную почту.

По информации местных СМИ, Черников по специальности преподаватель физики и математики, некоторое время работал в Славянске школьным учителем. Впоследствии, получив квалификацию магистра по специальности “Государственная служба”, начал работать в Славянской районной государственной администрации. В 2015 году он был избран главой Славянского районного совета Донецкой области.

Во время местных выборов 2020 баллотировался от партии “Наш край” в мэры Святогорска (в 30 км от Славянска), однако проиграл кандидату от “Оппозиционной платформы — За життя” Владимиру Бандуре.

В декларации на должность в Офисе омбудсмена Черников отметил, что у него есть жена Татьяна и дочь Юлия. Его семья владеет земельными участками в Славянске и Славянском районе (962 кв. м и 9999 кв. м), домом в Славянске на 92 кв. м. Кроме этого, его жена владеет земельными участками в Малиновке и Николаевке (Донецкая область) на 20 тысяч кв. м и 55,1 тысячи кв. м. На Черникова также оформлен автомобиль DAEWOO GENTRA.