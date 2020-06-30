Об этом он рассказал в интервью изданию “Цензор.нет”.

Омелян отметил, что получил такую информацию от “друзей” из правоохранительных структур.

“Из того, что мне рассказали отдельные знакомые из “Слуг народа” и отдельные знакомые силовики (которые все еще работают), – где-то так оно приблизительно и было. Впервые мне об этом сообщили месяц назад. И хотя я понимаю, что Зеленский не очень “счастлив” от того, что я его постоянно критикую, я к этому отнесся спокойно… О том, что он меня не любит, я знал. Это для меня не было открытием. Открытием стало то, что он дал указание правоохранительным органам просто открывать уголовные дела и заставить молчать меня, других людей из оппозиции молчать”, – рассказал экс-министр.

По словам Омеляна, на том заседании было около 10 человек – близкий круг президента и отдельные депутаты. Распоряжение по Омеляну Зеленский дал силовикам по телефону.

“Это была цитата Зеленского, которую мне пересказали”, – отметил он.