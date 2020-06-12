Об этом он написал в Facebook.
Омелян отметил, что дом, с котором проводили обыск, он с семьей арендует.
“Обыски состоялись по решению суда в рамках уголовного производства относительно бывшего собственника дома, который продал его еще в 2016 году”, – написал Омелян.
Он пояснил, что по факту обыска к нему лично претензий нет, ничего не было изъято.
“О таких лихих 90-х говорил (президент) Зеленский? По такой причине завтра могут прийти к любому. Обыск провели корректно…”, – написал чиновник.
Также он обратился по этому поводу к главе государства:
“Привет от Вас я получил! Молчать не буду! Мои дети и жена передают Вашей семье большой привет. Вы таки полный совок, воюете даже с семьями своих политических оппонентов”.
В пятницу утром, 12 июня, сотрудники Государственного бюро расследований пришли с обыском в дом бывшего министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна.
Ранее суд обязал НАБУ открыть производство против экс-министра Омеляна.
- 13 сентября 2018 года детективы НАБУ сообщили Владимиру Омеляну о подозрении в незаконном обогащении. Сам Омелян заявил, что намерен добиваться привлечения к ответственности следователей НАБУ.
- 14 сентября Соломенский районный суд Киева избрал меру пресечения Владимиру Омеляну в виде взятия поруки и обязал его сдать все паспорта.
- В феврале текущего года Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) передала в суд обвинительный акт в отношении Владимира Омеляна.