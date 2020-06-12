Экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян рассказал, зачем представители Государственного бюро расследований (ГБР) проводили у него обыск.

Об этом он написал в Facebook.

Омелян отметил, что дом, с котором проводили обыск, он с семьей арендует.

“Обыски состоялись по решению суда в рамках уголовного производства относительно бывшего собственника дома, который продал его еще в 2016 году”, – написал Омелян.

Он пояснил, что по факту обыска к нему лично претензий нет, ничего не было изъято.

“О таких лихих 90-х говорил (президент) Зеленский? По такой причине завтра могут прийти к любому. Обыск провели корректно…”, – написал чиновник.

Также он обратился по этому поводу к главе государства:

“Привет от Вас я получил! Молчать не буду! Мои дети и жена передают Вашей семье большой привет. Вы таки полный совок, воюете даже с семьями своих политических оппонентов”.

В пятницу утром, 12 июня, сотрудники Государственного бюро расследований пришли с обыском в дом бывшего министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна.

Ранее суд обязал НАБУ открыть производство против экс-министра Омеляна.