Во время встречи президента Украины Владимира Зеленского с премьер-министром, министром внутренних дел Катара Халидом бин Халифой Аль Тани в рамках визита в эту страну отдельные члены украинской делегации забросили ногу на ногу, что в арабской культуре является проявлением грубого неуважения к собеседнику.

Об этом написал бывший министр инфраструктуры Владимир Омелян в Facebook.

“Поскольку Зеленский с соратниками уже не впервые с визитом в арабских странах, то должны знать, что закидывать ногу на ногу и показывать собеседнику подошву своей обуви – там трактуется как проявление грубого неуважения к противоположной стороне”, – отметил Омелян.

“Но, хорошо, хоть с шаурмой не пришли и бутылку пива глазом не открывают”, – пошутил политик.