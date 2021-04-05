Об этом написал бывший министр инфраструктуры Владимир Омелян в Facebook.
“Поскольку Зеленский с соратниками уже не впервые с визитом в арабских странах, то должны знать, что закидывать ногу на ногу и показывать собеседнику подошву своей обуви – там трактуется как проявление грубого неуважения к противоположной стороне”, – отметил Омелян.
“Но, хорошо, хоть с шаурмой не пришли и бутылку пива глазом не открывают”, – пошутил политик.
- Президент Украины Владимир Зеленский во время официального визита в Катар пригласил местные компании присоединиться к проектам «Большого строительства».