Его письмо опубликовал ведущий российской программы “60 минут” Евгений Попов.
Мураховский отправил письмо медикам берлинской клиники “Шарите”.
В письме сказано, что как только Навальный поступил в больницу, омские врачи также рассматривали версию отравления. Но этот диагноз не подтвердился “из-за отсутствия характерной клинической картины и в связи с отрицательными результатами лабораторных тестов”.
“Хотим отметить, что снижение уровня холинэстеразы может быть вызвано множеством причин – как приемом препаратов, так и эндогенными причинами различного происхождения”, – написал главврач.
Он также указал, что Навальному давали атропин в связи с “другими медицинскими показаниями”.
В качестве доказательств Мураховский просит немецких медиков обменяться биологическими образцами, “исключительно в интересах пациента”.
“Предлагаем произвести обмен образцов биологических жидкостей”, – сказано в тексте письма.
Также журналист показал фрагмент справки о результатах химико-токсикологических исследований Навального.
В ней написано, что “ингибиторы холинэстеразы не обнаружены”.
Это исследование проводилось 25 августа.
Как известно, 26 августа издание “МК в Омске” опубликовало открытое письмо “от лица медицинского сообщества Омской области”.
В нем сказано, что “сторонники Навального пытаются всячески очернить тех, кто спас ему жизнь, хотя никто из них не был свидетелем его состояния и не знаком с узко профессиональными и требующими дополнительных знаний результатами анализов и обследований”.
Напомним, ранее сообщалось, что Федеральное правительство Германии требует срочно начать расследование отравления российского оппозиционера Алексея Навального.
- Напомним, 20 августа российского оппозиционного политика Алексея Навального госпитализировали. Он в состоянии комы.
- 22 августа Навальный в бессознательном состоянии был транспортирован из Омска в Берлин.
- 24 августа во берлинской клинике “Шарите” подтвердили, что российского оппозиционера Алексея Навального отравили. Раньше это отрицали омские врачи.