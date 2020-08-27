Его письмо опубликовал ведущий российской программы “60 минут” Евгений Попов.

Мураховский отправил письмо медикам берлинской клиники “Шарите”.

В письме сказано, что как только Навальный поступил в больницу, омские врачи также рассматривали версию отравления. Но этот диагноз не подтвердился “из-за отсутствия характерной клинической картины и в связи с отрицательными результатами лабораторных тестов”.

“Хотим отметить, что снижение уровня холинэстеразы может быть вызвано множеством причин – как приемом препаратов, так и эндогенными причинами различного происхождения”, – написал главврач.

Он также указал, что Навальному давали атропин в связи с “другими медицинскими показаниями”.

В качестве доказательств Мураховский просит немецких медиков обменяться биологическими образцами, “исключительно в интересах пациента”.

“Предлагаем произвести обмен образцов биологических жидкостей”, – сказано в тексте письма.

Также журналист показал фрагмент справки о результатах химико-токсикологических исследований Навального.

В ней написано, что “ингибиторы холинэстеразы не обнаружены”.

Это исследование проводилось 25 августа.

Как известно, 26 августа издание “МК в Омске” опубликовало открытое письмо “от лица медицинского сообщества Омской области”.

В нем сказано, что “сторонники Навального пытаются всячески очернить тех, кто спас ему жизнь, хотя никто из них не был свидетелем его состояния и не знаком с узко профессиональными и требующими дополнительных знаний результатами анализов и обследований”.

Напомним, ранее сообщалось, что Федеральное правительство Германии требует срочно начать расследование отравления российского оппозиционера Алексея Навального.