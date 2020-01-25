Президент Украины Владимир Зеленский назвал Премьер-министра Алексея Гончарука "хорошей машиной", у которой еще есть запал.

Об этом он сказал в интервью израильскому “9 каналу”.

Зеленский отметил, что у главы Правительства “еще есть запал”, ведь он проработал всего четыре месяцев.

Его работу он сравнил с машиной.

“Он – хорошая машина. Он не наездил еще то количество километров, после которого вы меняете автомобиль. И это не потому что я его сейчас сравниваю с вещью. Это просто аллегория”, – сказал Зеленский.

По его словам, страна сейчас нуждается именно в таком Премьере, как Гончарук, “молодом”.

“Он устанет – он пойдет. Он не справится – он освободит это кресло. Это справедливо”, – отметил глава государства.