Об этом он сказал в интервью израильскому “9 каналу”.
Зеленский отметил, что у главы Правительства “еще есть запал”, ведь он проработал всего четыре месяцев.
Его работу он сравнил с машиной.
“Он – хорошая машина. Он не наездил еще то количество километров, после которого вы меняете автомобиль. И это не потому что я его сейчас сравниваю с вещью. Это просто аллегория”, – сказал Зеленский.
По его словам, страна сейчас нуждается именно в таком Премьере, как Гончарук, “молодом”.
“Он устанет – он пойдет. Он не справится – он освободит это кресло. Это справедливо”, – отметил глава государства.
- Ранее в Сети была обнародована аудиозапись, как якобы премьер-министр Алексей Гончарук обсуждал с замглавы НБУ Екатериной Рожковой совещание с президентом Владимиром Зеленским. На записи “Гончарук” заявил собеседникам, что сам не является специалистом в экономике. “Я полный профан в экономике — я юрист по образованию”, – такая фраза прозвучала в записи.
- Также в Сети появилась запись, на которой якобы премьер-министр Алексей Гончарук советуется с министром финансов и заместителем председателя НБУ, как объяснить Президенту “100 млрд дыры в бюджете”.
- Впоследствии Алексей Гончарук написал заявление об отставке и передал его президенту Владимиру Зеленскому. В офисе главы государства сообщили, что Зеленский получил заявление для рассмотрения, хотя это не входит в его полномочия.
- 17 января президент Владимир Зеленский провел встречу с Алексеем Гончаруком, во время которой заявил, что дает Правительству “шанс”, но с некоторыми условиями.