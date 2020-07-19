Об этом она заявила в эфире телеканала hromadske.
“Депутатская заработная плата она не только для депутата. Она небольшая, можно даже сказать, что в реалиях для того, чтобы обеспечить работу народного депутата, она маловата”, – считает Третьякова.
Она уточнила, что депутатам насчитывают в среднем 42 тысячи гривен в месяц “брутто”, а “на руки” (после вычета налогов) они получают 32-35 тысяч в зависимости от того, брал ли парламентарий отпуск.
“Здесь очень какие-то интересные правила начисления, потому зарплату мы получаем раз в месяц, у нас нет авансов. Нас все время дергают, это один раз в месяц, месяц прошел, ты получаешь ее 10-15 числа, не успеваешь как-то сформировать свои расходы, для того, чтобы это делать”, – отметила депутат.
Еще Третьякова назвала большей проблемой “низкие выплаты” на организацию работы народного депутата.
“Народный депутат обязан иметь юридическую поддержку, организационную … должен быть контроль того, что отображается в СМИ. Кроме того, должен быть личный помощник, который будет твое расписание (формировать) … На помощников эта сумма, предоставляемая – 42 тысячи гривен на четырех человек. Это мало”, – считает нардеп.
- Ранее Третьякова заявила, что в семьях, нуждающихся в материальной помощи, рождаются дети “очень низкого качества”.
- Позже она назвала реакцию общества на ее слова – “буллингом”.
- Президент Владимир Зеленский отреагировал на скандальное заявление Третьяковой и назвал ее торпедой.