Об этом она заявила в эфире телеканала hromadske.

“Депутатская заработная плата она не только для депутата. Она небольшая, можно даже сказать, что в реалиях для того, чтобы обеспечить работу народного депутата, она маловата”, – считает Третьякова.

Она уточнила, что депутатам насчитывают в среднем 42 тысячи гривен в месяц “брутто”, а “на руки” (после вычета налогов) они получают 32-35 тысяч в зависимости от того, брал ли парламентарий отпуск.

“Здесь очень какие-то интересные правила начисления, потому зарплату мы получаем раз в месяц, у нас нет авансов. Нас все время дергают, это один раз в месяц, месяц прошел, ты получаешь ее 10-15 числа, не успеваешь как-то сформировать свои расходы, для того, чтобы это делать”, – отметила депутат.

Еще Третьякова назвала большей проблемой “низкие выплаты” на организацию работы народного депутата.

“Народный депутат обязан иметь юридическую поддержку, организационную … должен быть контроль того, что отображается в СМИ. Кроме того, должен быть личный помощник, который будет твое расписание (формировать) … На помощников эта сумма, предоставляемая – 42 тысячи гривен на четырех человек. Это мало”, – считает нардеп.