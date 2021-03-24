Китайская компания OnePlus, являющаяся подразделением BBK Electronics, официально представила свои флагманские смартфоны OnePlus 9 и OnePlus 9 Pro, а также часы OnePlus Watch.

Об этом пишет Techradar и The Verge.

OnePlus 9 Pro

Основное внимание в OnePlus 9 Pro уделяется камере. Устройство, разработанное в сотрудничестве с Hasselblad, будет оснащено основной камерой на 48 МП и сверхширокой камерой на 50 МП. Благодаря этому партнерству предоставляется Natural Color Calibration, функция, которая должна обеспечить лучшую точность цветопередачи и лучшее общее качество фотографий.

В устройстве также будет использоваться специальный датчик Sony IMX 789, который, по словам разработчиков OnePlus, обеспечит сбалансированное освещение наряду с впечатляющими деталями без необходимости редактирования. На этот раз на камере также будет оранжевая кнопка спуска затвора.

Кроме того, OnePlus 9 Pro будет оснащен телеобъективом с 3,3-кратным увеличением и фронтальной камерой на 16 МП, которая, по словам представителей компании, способна делать более естественные снимки. Смартфон также будет иметь специальный режим Hasselblad Pro, позволяющий пользователям настраивать экспозицию, баланс белого и многое другое.

OnePlus 9 Pro сможет снимать в 4K со скоростью 120 кадров в секунду, что позволит записывать замедленную съемку лучше, чем на большинстве других смартфонов.

Что касается дизайна, устройство будет иметь стеклянную заднюю панель, слегка изогнутый экран, алюминиевую рамку и камеру в верхнем левом углу экрана телефона.

Дисплей OnePlus 9 Pro поддерживает технологию, которую компания называет Fluid Display 2.0, что представляет собой адаптивную частоту обновления. Это означает, что телефон может работать с частотой от 120 Гц до 1 Гц, в зависимости от того, какое программное обеспечение используется. В смартфоне будет использоваться чипсет Qualcomm Snapdragon 888, аналогичный тому, что используется в Samsung Galaxy S21 Ultra.

OnePlus 9 Pro будет оснащен аккумулятором емкостью 4500 мАч и проводной зарядкой мощностью 65 Вт, что, по утверждению компании, позволит ему проработать целый день от одной зарядки.

Стоимость устройства составит 969 долларов за 8 ГБ оперативной памяти. Также есть модель 12 ГБ, которая стоит 1069 долларов.

OnePlus 9

Несмотря на то, что OnePlus 9 является стандартным вариантом, он обладает такими же впечатляющими характеристиками и функциями, как и 9 Pro.

В его камере будет использоваться та же технология Hasselblad. Он также сможет снимать видео 8K со скоростью 30 кадров в секунду. Основная камера будет на 48 МП, наряду со сверхшироким объективом на 50 МП, но у этой модели не будет телеобъектива.

Внутри OnePlus 9 будет тот же чипсет Qualcomm Snapdragon 888 и аккумулятор емкостью 4500 мАч.

Подробностей о дизайне этого смартфона пока нет, но OnePlus подтвердила, что OnePlus 9 имеет плоский экран, а не слегка изогнутый дисплей, как у Pro.

Стоимость OnePlus 9 стартует с 729 долларов за модель с 8 ГБ ОЗУ, модель с 12 ГБ ОЗУ будет продаваться по цене 829 долларов.

OnePlus Watch

OnePlus Watch по размеру будет больше, чем большинство “умных“ часов на рынке. Они будут сделаны из отполированного вручную корпуса и сапфирового стекла.

Что касается дисплея, он будет иметь 1,39-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 320 пикселей на дюйм.

Часы OnePlus будут выпущены в черном и серебристом цветах. В них будут: GPS, мониторинг кислорода в крови, а также мониторинг уровня стресса. OnePlus заявляет, что устройство будет иметь более 100 режимов тренировок.

Классическая версия OnePlus Watch будет стоить 159 долларов.