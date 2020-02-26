Об этом идет речь в записи, опубликованной на Telegram-канале “Трубу прорвало”.

14 августа следователь ГБР Олег Корецкий докладывал тогдашнему главе ведомства Роману Трубе, что у журналистов НОТУ оперативники установили прослушку по делу некоего американского фонда.

В связи с этим у главы НОТУ Зураба Аласании планировались обыски, но Корецкий их “остановил”, потому что “не доверял оперативникам”.

Спустя две недели, 30 августа, обыски все же состоялись, а международные организации назвали их “давлением на свободу слова”.

Корецкий: У нас такая ситуация, которая называется “Аласания”. Национальная общественная телерадиокомпания. Знаете об этом? Зураб Аласания.

Труба: Ну?

Корецкий: Смотрите. У нас есть производства с СБУ-шниками. Там стоят НСРД. Двойки и вся х*рня.

Труба: По чем?

Корецкий: По тому, что они пи*дят деньги американские. Там есть фонд на миллиард. Общественное.

Труба: Аласания – это Аваков!

Корецкий: Я не знаю, сейчас. Мы раньше. Это все начиналось раньше, Роман Михайлович. Вопрос в чем. У нас на НСРД они достаточно … Я хочу увидеть эти НСРД. Максим Резниченко планировал на завтра обыск. Я отложил.

Труба: Сколько?

Корецкий: Там несчастных восемь обысков: в квартире Аласании. Смотрите, это расстановка этих обысков … Смотрите, есть фонд при Национальном государственной телекомпании. На этот фонд американцы заводят деньги. А они эти деньги воровали.

Труба: Здесь не за это идет речь. Здесь речь идет о покупке каких-то видеокамер.

Корецкий: Я вам рассказываю. Это за бабки этого фонда все делается. Они пиздят на этом. То есть они покупают эти камеры в 10 раз дороже. И мы это НСРД поставили. Там включаются определенные разговоры. Но я хочу это НСРД сам послушать. Я здесь операм не верю. Понимаете?