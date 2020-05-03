Об этом сообщает белорусское агентство БЕЛТА.

“Должен сказать, что мы не можем отменить парад. Просто не можем. Я долго над этим думал. Конечно, это эмоциональная, глубоко идеологическая вещь. Надо помнить, что те люди (участники войны, – ред.) умирали, может быть, и от вирусов, других болезней. Но они это не ощущали порой и об этом не думали. И умирали они ради нас, как бы это пафосно ни звучало. И подумайте, что скажут люди. Может, не сразу, через день, через два после этого, – скажут, что испугались”, – заявил Лукашенко.

При этом Александр Лукашенко предупредил организаторов, что “никого тащить на это мероприятие не надо”.

“Не хотят люди, боятся, берегут здоровье – мы это поймем. Достаточно сегодня желающих – тысячи и тысячи людей хотят, чтобы это мероприятие прошло”, – подчеркнул президент.

Александр Лукашенко также заявил, что ряд российских депутатов и сенаторов захотели посетить парад в Минске.

“Мы приветствуем это. Пусть приезжают. Если надо для этого выделить средства связи, мы обеспечим. У нас аэропорт открыт. Думаю, мы с руководством России договоримся о перелете желающих побывать у нас. Мы от наших друзей и братьев не закрываем двери”, – заверил президент Беларуси.