20 сентября в 20:00 состоится онлайн-церемония награждения победителей международного литературного конкурса "Коронация слова" в номинации "Киносценарии" при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино.

В этом году из карантинные условия “Коронация слова” не смогла провести традиционную церемонию награждения, которая к тому же должна была быть празднично-юбилейной – конкурса исполняется 20 лет. 1 июля состоялась онлайн-церемония номинации “Романы”, и теперь уже идет подготовка к онлайн-церемонии в номинации “Киносценарии”. Впоследствии будет известна дата церемоний в других номинациях.

Смотрите церемонию онлайн на youtube-канале “Коронации слова” –

https://www.youtube.com/channel/UC3bCiXma3F3rbgKHWMzxJug

Подписывайтесь на канал, зафиксируйте в записных книжках дату – 20 сентября в 20:00, и узнайте первыми имена авторов киносценариев, из которых в будущем появится новое украинское кино.

Международный литературный конкурс “Коронация слова”, история успеха которого насчитывает уже 20 лет, является самым престижным украинским конкурса, который в области романов, киносценариев, пьес, песенной лирики и произведений для детей открыл более 1000 новых имен.

Главная цель конкурса – поддержка новейшей украинской культуры, поиск новых имен, издание лучших романов, стимулирование и поддержка современного литературного процесса кино и театра. И как следствие, наполнение украинского рынка полнокровной конкурентоспособной литературой, а кино и театра качественными фильмами и пьесами.