CSR Ukraine, экспертная организация Центр "Развитие КСО" совместно с UNFPA Ukraine, Фондом ООН в области народонаселения в Украине при поддержке платформы Challenge Core организуют 21-дневный Всеукраинский онлайн-марафон для молодежи Healthy Challenge 2020 (далее - Марафон) для молодежи из разных регионов Украина.

Информационный партнер – Министерство молодежи и спорта Украины.

Регистрация через официальный телеграмм-бот – t.me/HealthyChallengeBot

С целью улучшения эмоционального состояния и популяризации здорового образа жизни, особенно в условиях распространения COVID-19 состоится онлайн-марафон Healthy Challenge для украинской молодежи, который продлится 21 день (18 мая – 7 июня 2020 года).

Ежедневно участники будут получать индивидуальные Челендже (вызовы) на тему здорового образа жизни, помогать “прокачать” здоровье и провести карантин с пользой. Задача отвечать 5 темам: рациональное питание, физическая активность, репродуктивное здоровье, психическое здоровье и профилактика COVID-19.

После выполнения каждого челленджа, необходимо будет загрузить подтверждение выполнения (фото, видео или скриншоты) в Телеграмм-бот и получить свои очки. Также баллы будут начисляться за приглашение друзей и после прохождения ими одного из челлендж.

По результатам проведения Марафона еженедельно 10 активных участников смогут выиграть полезные призы от Организаторов: спортивные рюкзаки, ланчбоксы, мини-тренажеры и бутылки для воды. По завершению марафона будет объявлено 3-х победителей, которые получат главный приз – фитнес-браслет.

Список победителей будет опубликован на сайте программы Healthy Challenge, на официальной странице Healthy Challenge в Facebook и Телеграмм-канале.

Для участия в Healthy Challenge молодежь 16-25 лет должно пройти короткую регистрацию через Телеграмм-бота. После этого участники/цы будут получать оповещения о ежедневных челенджах.

За подробной информацией о Марафона обращайтесь к Тарасу Деркача, координатора Career Hub, Центр “Развитие КСО”: [email protected]