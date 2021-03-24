24 марта в 19:00 приглашаем вас на онлайн Public Talk с Наташей Ворожбит - автором фильма "Плохие дороги".

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Поговорим о работе над сценарием, кастинг, съемки. Также к разговору пригласим актеров и актрис фильма: Вову Гурин, Юрия Кулинича, Зою Барановскую, Марину Климову, Сергей Соловьева.

Наталья Ворожбит – украинский режиссер, сценаристка, драматургиня и куратор. Ее творчество принадлежит к направлению “новая драма”. “Плохие дороги” – дебютный фильм режиссера, выходящей в национальный прокат после локдауну.

Модератор событие: Нина Тараруева

Мероприятие проходит в рамках цикла встреч “Киносереда”. Онлайн-трансляцию украинской ищите на нашей facebook-странице. Синхронный перевод на английский — на ютуб-канале.

Участие в формате вебинара свободная, при условии предварительной регистрации.