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Поговорим о работе над сценарием, кастинг, съемки. Также к разговору пригласим актеров и актрис фильма: Вову Гурин, Юрия Кулинича, Зою Барановскую, Марину Климову, Сергей Соловьева.
Наталья Ворожбит – украинский режиссер, сценаристка, драматургиня и куратор. Ее творчество принадлежит к направлению “новая драма”. “Плохие дороги” – дебютный фильм режиссера, выходящей в национальный прокат после локдауну.
Модератор событие: Нина Тараруева
Мероприятие проходит в рамках цикла встреч “Киносереда”. Онлайн-трансляцию украинской ищите на нашей facebook-странице. Синхронный перевод на английский — на ютуб-канале.
Участие в формате вебинара свободная, при условии предварительной регистрации.