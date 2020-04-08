Об этом сообщают #Буквы.
Как сообщалось ранее, песенный конкурс “Евровидение-2020” отменили из-за пандемии коронавируса (впервые за все время существования мероприятия).
Финал конкурса должен был состояться 16 мая. Однако организаторы конкурса приняли решение провести в этот день онлайн-шоу, получившее название “Eurovision: Europe Shine A Light”/”Евровидение: Европа, зажги свет”.
На конкурсе будут представлены песни 41 участника в неконкурентном формате. Также участники концерта исполнят хиты конкурсов прошлых лет. Кроме этого, организаторы конкурса обещают “множество сюрпризов для поклонников и зрителей”.
Вести мероприятие будут Шанталь Янзен, Эдсилия Ромбли и Ян Смит.
Длительность концерта, как ожидается, составит около двух часов.
Шоу начнется в 22:00 по киевскому времени. Онлайн-трансляцию мероприятия будут вести на официальном YouTube-канале конкурса. Жители Украины смогут также посмотреть концерт в прямом эфире на телеканале “UA: ПЕРШИЙ” и послушать в эфире “UA: Радіо Промінь”.
Как сообщалось ранее, каждую пятницу, начиная с 3 апреля, организаторы отмененного “Евровидение-2020” проводят онлайн-концерты на YouTube.
- На международный песенный конкурс “Евровидение-2021” артисты, которые из-за вспышки коронавируса COVID-19 не смогли выступить в этом году, должны подготовить новую песню.
- В 2021 года группа Go_A представит Украину на песенном конкурсе.