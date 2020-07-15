В этом году Международном литературном конкурса "Коронация слова", который открыл немало талантливых украинских писателей, в частности, Люко Дашвар, Андрея Кокотюху, Ирен Роздобудько, Владимира Лиса, Милу Иванцову т.д., исполняется 20 лет.

1 июля состоялась онлайн-церемония, во время которой все узнали имена победителей в номинации “Романы” – новых звезд, которые засияют на украинском литературном небосклоне. Вот здесь вы можете узнать, кто же был отмечен на конкурсе “Коронация слова” в номинации “Романы” в этом году – http://koronatsiya.com/post-reliz-peremozhczi-koronaczi%d1%97-slova/

Однако из-за особенностей онлайн-церемонии организаторы не имели возможности сразу услышать впечатления победителей, поэтому создали проект #КоронацияОнлайн, в рамках которого планируется знакомить с победителями из встречи в таком распространенном сейчас онлайн-пространстве. Первая встреча состоялась на прошлой неделе – разговор с лауреатом первой премии Ольгой Салипою, автором победного романа “Оля” вызвала широкий интерес общественности. Вторая онлайн-встреча в рамках проекту #КоронацияОнлайн состоится 15 июля в 19:00 в прямом эфире на странице

Принимать участие лауреаты второй премии “Коронации слова-2020” в номинации “Романы” Ирина Мельниченко и Вадим Геращенко, соавторы рукописи “Живые. Вопреки”. Модерировать встреча книжная блогера и писательница бархаткой Блажевский.

Конкурс “Коронация слова”, история успеха которого уже 20 лет, является самым престижным социально ответственным конкурсом, который в области романов, киносценариев, пьес, песенной лирики и произведений для детей открыл более 1000 новых имен, которые выдали более 900 произведений совокупным тиражом 25 миллионов экземпляров, 48 фильмов и 63 пьесы.