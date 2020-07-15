1 июля состоялась онлайн-церемония, во время которой все узнали имена победителей в номинации “Романы” – новых звезд, которые засияют на украинском литературном небосклоне. Вот здесь вы можете узнать, кто же был отмечен на конкурсе “Коронация слова” в номинации “Романы” в этом году – http://koronatsiya.com/post-reliz-peremozhczi-koronaczi%d1%97-slova/
Однако из-за особенностей онлайн-церемонии организаторы не имели возможности сразу услышать впечатления победителей, поэтому создали проект #КоронацияОнлайн, в рамках которого планируется знакомить с победителями из встречи в таком распространенном сейчас онлайн-пространстве. Первая встреча состоялась на прошлой неделе – разговор с лауреатом первой премии Ольгой Салипою, автором победного романа “Оля” вызвала широкий интерес общественности. Вторая онлайн-встреча в рамках проекту #КоронацияОнлайн состоится 15 июля в 19:00 в прямом эфире на странице
Принимать участие лауреаты второй премии “Коронации слова-2020” в номинации “Романы” Ирина Мельниченко и Вадим Геращенко, соавторы рукописи “Живые. Вопреки”. Модерировать встреча книжная блогера и писательница бархаткой Блажевский.
Конкурс “Коронация слова”, история успеха которого уже 20 лет, является самым престижным социально ответственным конкурсом, который в области романов, киносценариев, пьес, песенной лирики и произведений для детей открыл более 1000 новых имен, которые выдали более 900 произведений совокупным тиражом 25 миллионов экземпляров, 48 фильмов и 63 пьесы.
- Главная цель конкурса – поддержка новейшей украинской культуры, поиск новых имен, издание лучших романов, стимулирование и поддержка современного литературного процесса, кино и театра. И как следствие – наполнение украинского рынка полнокровной конкурентоспособной литературой, а кино и театра – качественными фильмами и пьесами.
- В оценках литературоведов (например. Академика Николая Жулинского, директора Института литературы имени Тараса Шевченко НАН Украины) “Коронация слова” создала “Третью волну” в истории украинской новейшей литературы”.
- “Коронация слова” – “Уникальный мультикультурный проект, которому нет аналогов в мире” (по словам Коэльо)
- Конкурс не для изданных книг, а для неизданных ранее рукописей
- Открыт для всех: известных авторов и начинающих, будущих бестселлеров, увлекательной и конкурентоспособной современной литературы
- К соучастию ежегодно приглашаются: прозаики, издатели, дистрибьюторы, магазины, телевизионщики, театры, продюсеры, поэты, композиторы, медиа, ученые, мир бизнеса
- Конкурс международный – объединяет писателей Украины и диаспоры
- Выполняет важнейшую социально ответственную миссию для Украины – развивая литературу, кино, телевидение, театр и песню как для взрослых, так и для детей.