2 сентября в 19:00 состоится уже восьмая встреча с победителями «Коронации слова» -2020.

На этот раз с читателями встретятся финалисты номинации «Романы», соавтор рукописи «Неповторимая или Городское бохо» – Светлана Горбань и Наталья Лапина – в прямом эфире на странице конкурса в Фейсбуке – https://www.facebook.com/koronatsiyaslova. Модерировать встречу будет книжная блогерка и писательница Оксамитка Блажевская.

В этом году Международному литературному конкурсу «Коронация слова», который открыл немало талантливых украинских писателей, в частности, Люко Дашвар, Андрея Кокотюху, Ирен Роздобудько, Владимира Лиса, Милу Иванцову т.д., исполняется 20 лет. 1 июля состоялась онлайн-церемония, во время которой все узнали имена победителей в номинации «Романы» – новых звезд, которые засияют на украинском литературном небосклоне.

Вот здесь вы можете узнать, кто же был отмечен на конкурсе «Коронация слова» в номинации «Романы» в этом году – http://koronatsiya.com/post-reliz-peremozhczi-koronaczi%d1%97-slova/.

Однако из-за особенностей онлайн-церемонии организаторы не имели возможности сразу услышать впечатления победителей, поэтому создали проект #КоронацияОнлайн, в рамках которого планируют знакомить с победителями из встречи в таком распространенном сейчас онлайн-пространстве.

СВЕТЛАНА ГОРБАНЬ

Светлана Петровна Горбань родилась 7 ноября 1955 года в г. Оха на острове Сахалин. Окончила Черкасский педагогический институт (русская

филология, 1977; украинская филология, 1995г.). Работала в школах г. Черкассы. Прозаик.

Автор 9 книг (восьмая соавторстве с Натальей Лапиной), в частности: “Ловцы волшебного ветра”; (2000), “Роковая ошибка магов”; (2002), “Невинная грешница”; (2003), “Увертюра”; (2004), “Надежда: спутанные пазлы”; (2011), “Зодчий из ада”; (2013), “Роман с городом”; (2015), “Если полюбишь проклятие” (2017), “И это все, что я хотела сказать о любви” (2019), повести “Апокриф” (журнал “Днепровские волны”, № 1, 1995), ряда рассказов.

Лауреат Первого Всеукраинского конкурса остросюжетного романа “Золотой Бабай” (1999), дипломантка и лауреат Международного литературного конкурса “Коронация слова” 2005, 2009, 2015, 2018 и 2020 годов. Ее рассказы переведены датский и русский языки. Членкиня НСПУ с 2010 г.

НАТАЛЬЯ ЛАПИНА

Лапина Наталья Петровна родилась 10 октября 1953 в г. Оха на острове Сахалин. Окончила Черкасский педагогический институт (русская филология, 1975) и факультет Харьковского педагогического университета (психология, 1992). Работала в школах Тернопольщины и Полтавщины. Прозаик, поэтесса, критик.

Автор 8 книг (все – в соавторстве со Светланой Горбань), в частности: “Ловцы волшебного ветра” (2000), “Роковая ошибка магов” (2002), “Невинная грешница” (2003), “Увертюра” (2004), “Надежда : спутанные пазлы “(2011),” Зодчий из ада “(2013),” Роман с городом “(2015),” Если полюбишь проклятие “(2017), повестей” Апокриф “(журнал” Днепровские волны “, № 1, 1995 ) и “Тысячелетний Кременчуг” (сборник “Легенды о казака Ивана Кременчуга”, 2001), рассказов.

Автор нескольких десятков статей по вопросам литературы в периодике, литературно-художественных сборниках и на литературных сайтах.

Лауреат Первого Всеукраинского конкурса остросюжетного романа “Золотой Бабай” (1999), дипломантка и лауреат Международного литературного конкурса “Коронация слова” 2005, 2009, 2015 и 2020 годов, победитель регионального конкурса “Легенды о казака Ивана Кременчуга” (2001).

Ее рассказы переведены на польский и русский языки. Член НСПУ с 2010 г.