На этот раз с читателями встретится финалистка конкурса, лауреат спецоличия “Международный выбор – Нидерланды” Анна Беленькая в прямом эфире на странице конкурса в Фейсбуке – https://www.facebook.com/koronatsiyaslova. Модерировать встречу будет книжный блогер и писательница Оксамитка Блажевская.

В этом году Международному литературному конкурсу “Коронация слова”, который открыл немало талантливых украинских писателей, в частности, Люко Дашвар, Андрея Кокотюху, Ирен Роздобудько, Владимира Лиса, Милу Иванцову т.д., исполняется 20 лет.

1 июля состоялась онлайн-церемония, во время которой все узнали имена победителей в номинации “Романы” – новых звезд, которые засияют на украинском литературном небосклоне.

Вот здесь вы можете узнать, кто же был отмечен на конкурсе “Коронация слова” в номинации “Романы” в этом году – http://koronatsiya.com/post-reliz-peremozhczi-koronaczi%d1%97-slova/

Однако из-за особенностей онлайн-церемонии организаторы не имели возможности сразу услышать впечатления победителей, поэтому создали проект #КоронацияОнлайн, в рамках которого планируется знакомить с победителями из встречи в таком распространенном сейчас онлайн-пространстве.

Биография Анны Беленькой

Автор романа “Летела в небе черная птицы”. Пишет сценарии, разрабатывает контент и маркетинг-стратегии. Пишет на русском, украинском и английском языках для отечественных и зарубежных частных клиентов и онлайн-ресурсов: “Украинская Правда”, “Inspired”, “Red Cross”. Участвовала в съемках голландских фильмов в качестве приглашенного сценарист, работала переводчиком на литературном фестивале “Crossing Boarder” в Гааге, где переводила Сергея Жадана. На протяжении последних пяти лет живет и работает в Нидерландах, благодаря чему смотрит на мир под новым углом зрения. Раз в месяц организует книжный и писательский клубы, танцует сальсу, любит походы в горы и играет на барабанах.