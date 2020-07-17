В этом году Международному литературному конкурсу "Коронация слова", который открыл немало талантливых украинских писателей, в частности, Люко Дашвар, Андрея Кокотюху, Ирен Роздобудько, Владимира Лиса, Милу Иванцову, Василия Шкляра и т.д., исполняется 20 лет.

1 июля состоялась онлайн-церемония, во время которой все узнали имена победителей в номинации “Романы” – новых звезд, которые засияют на украинском литературном небосклоне. Вот здесь вы можете узнать, кто же был отмечен на конкурсе “Коронация слова” в номинации “Романы” в этом году.

18 июля в 21:00 основатели конкурса “Коронация слова” Татьяна и Юрий Логуши встретятся со всеми во время онлайн-трансляции на Facebook-странице “Публичные библиотеки Соломенке”.

Они расскажут о 20-летии конкурса, обо всех номинации и спецотличиях, которые возникли за такую длинную историю, о самых ярких лауреатах конкурса, которые стали известными в Украине писателями, об энциклопедии “Коронация слова 2000-2020”, наконец о том, как этот конкурс повлиял на современную украинскую литературу в целом. Приглашаем вас участвовать в разговоре и задавать свои вопросы в онлайн-трансляцией.

Конкурс “Коронация слова”, история успеха которого уже 20 лет, является самым престижным социально ответственным конкурсом, который в области романов, киносценариев, пьес, песенной лирики и произведений для детей открыл более 1000 новых имен, которые выдали более 900 произведений совокупным тиражом 25 миллионов экземпляров, 48 фильмов и 63 пьесы.

Главная цель конкурса – поддержка новейшей украинской культуры, поиск новых имен, издание лучших романов, стимулирование и поддержка современного литературного процесса, кино и театра. И как следствие – наполнение украинского рынка полнокровной конкурентоспособной литературой, а кино и театра – качественными фильмами и пьесами.

В оценках литературоведов (например. Академика Николая Жулинского, директора Института литературы имени Тараса Шевченко НАН Украины) “Коронация слова” создала “Третью волну” в истории украинской новейшей литературы”.

“Коронация слова” – “Уникальный мультикультурный проект, которому нет аналогов в мире” (по словам Коэльо).

Конкурс не для изданных книг, а для неизданных ранее рукописей

– Открыт для всех: известных авторов и начинающих, будущих бестселлеров, увлекательной и конкурентоспособной современной литературы

– К соучастию ежегодно приглашаются: прозаики, издатели, дистрибьюторы, магазины, телевизионщики, театры, продюсеры, поэты, композиторы, медиа, ученые, мир бизнеса

– Конкурс международный – объединяет писателей Украины и диаспоры

– Выполняет важнейшую социально ответственную миссию для Украины – развивая литературу, кино, телевидение, театр и песню как для взрослых, так и для детей.