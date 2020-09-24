Об этом сообщает France24.

Цель саммита – создать импульс для конференции ООН по изменению климата (COP 26). Она состоится в Глазго, в ноябре 2021 года.

Такому решению предшествовало заявление президента Китая Си Цзиньпина о том, что крупнейший в мире загрязнитель парниковых газов достигнет пика выбросов в 2030 году. Об этом он сказал ООН.

Помимо этого, в ООН обеспокоены из-за того, что мир по-прежнему не в силах ограничить глобальное повышение температуры до 1,5 градусов по Цельсию. Ученые уже не раз говорили о том, что такие климатические изменения сделают большие участки на планете непригодными для жизни.

“В свете этой срочности генеральный секретарь Антонио Гутерриш и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон совместно организуют знаменательное глобальное мероприятие, на котором соберутся мировые лидеры… чтобы сплотить гораздо более активные действия и амбиции в области климата”, – сказано в заявлении.

Согласно климатическим отчетам, концентрации парниковых газов достигают рекордных уровней, что усугубляет экстремальные явления, включая беспрецедентные лесные пожары, ураганы, засухи и наводнения.