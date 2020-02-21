Об этом сообщается в заявлении ООН, опубликованном в Facebook.”
“Атака на эвакуированных граждан Украины прошлой ночью в Полтаве не заслуживает места в сегодняшней Украине. Эти мужчины и женщины уже прошли через травматический период затяжной изоляции и заслуживают уважения достоинства и безопасного возвращения в Украину. ООН осуждает насилие и призывает правительство принять все необходимые меры для обеспечения безопасности для всех, кого коснулась эта ситуация”, – сказано в заявлении.
Также в ООН заявили, что готовы далее поддерживать украинское правительство в сдерживании атипичного китайского коронавируса.
“В нашем хрупком и разделенным мире здоровье является одним из нескольких зон, предлагающих возможности для стран работать вместе”, – говорится в заявлении.
- Накануне эвакуированные из охваченного коронавирусом Уханя граждане Украины и иностранцы прибыли в медицинское учреждение “Новые Санжары” в Полтавской области. Автобусы заезжали в санаторий сквозь клубы дыма от покрышек и под крики местных жителей. Митингующие вели себя агрессивно и пытались забросать автобусы камнями. В нескольких автобусах разбили стекло. Вдоль каждого автобуса выстроились ряды нацгвардейцев, которые сопровождали автобусы прямо до ворот санатория. Между протестующими в Новых Санжарах и правоохранителями произошли столкновения.
- Министр охраны здоровья Зоряна Скалецкая заявила, что проведет 14 дней с людьми, которые были эвакуированы из китайского города Уханя, в обсервации.
- В результате беспорядков в Новых Санжарах за медицинской помощью обратились девять полицейских и одно гражданское лицо. Полиция задержала 24 протестующих.