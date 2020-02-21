В Организации объединенных наций осудили нападение на эвакуированных из Китая украинцев в городе Старые Санжары Полтавской области.

Об этом сообщается в заявлении ООН, опубликованном в Facebook.”

“Атака на эвакуированных граждан Украины прошлой ночью в Полтаве не заслуживает места в сегодняшней Украине. Эти мужчины и женщины уже прошли через травматический период затяжной изоляции и заслуживают уважения достоинства и безопасного возвращения в Украину. ООН осуждает насилие и призывает правительство принять все необходимые меры для обеспечения безопасности для всех, кого коснулась эта ситуация”, – сказано в заявлении.

Также в ООН заявили, что готовы далее поддерживать украинское правительство в сдерживании атипичного китайского коронавируса.

“В нашем хрупком и разделенным мире здоровье является одним из нескольких зон, предлагающих возможности для стран работать вместе”, – говорится в заявлении.