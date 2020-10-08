Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш опубликовал новый отчет об аннексированном Крыме. В документе проанализировано ситуацию с правами человека на оккупированном полуострове, а также выдвинуты требования к Российской Федерации.

Об этом сообщила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова в Twitter.

Чиновница отметила, что ООН требует прекращения задержаний, пыток и принудительного переселения жителей Крыма, обеспечения свободы слова и религии, а также отменить запрет Меджлиса.

“Россия должна обеспечить образование на украинском языке, прекратить призыв украинцев в ВС РФ, восстановить имущественные права лиц, лишенных титула в результате “национализации”. Все это будет частью новой крымской резолюции Генассамблеи ООН”, – отметила Джапарова.