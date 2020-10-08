Об этом сообщила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова в Twitter.
Чиновница отметила, что ООН требует прекращения задержаний, пыток и принудительного переселения жителей Крыма, обеспечения свободы слова и религии, а также отменить запрет Меджлиса.
“Россия должна обеспечить образование на украинском языке, прекратить призыв украинцев в ВС РФ, восстановить имущественные права лиц, лишенных титула в результате “национализации”. Все это будет частью новой крымской резолюции Генассамблеи ООН”, – отметила Джапарова.
- Напомним, что 1 октября Европейский Союз расширил санкции против России из-за возведения так называемого Керченского моста в оккупированном Крыму. В список включили два физических лица и четыре компании. Ранее Совет Европейского Союза еще на год продлил санкции против России за незаконную аннексию Крыма.