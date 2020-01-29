Представительство ООН в Украине представило свой план гуманитарной помощи Донбассу на сумму 158 миллионов долларов.

Об этом сообщается на странице представительства в Twitter.

Уточняется, что выделенные средства пойдут на помощь украинским гражданам по обе стороны от сегодняшней линии разграничения на Донбассе.

“Срочно необходимо 158 миллионов долларов, чтобы помочь людям на востоке Украины выжить. Финансирование будет направлено на удовлетворение основных потребностей семей по обе стороны линии соприкосновения, особенно наиболее уязвимых”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что помощь выделена в рамках запуска Плана гуманитарного реагирования на 2020 год.