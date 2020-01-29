Об этом сообщается на странице представительства в Twitter.
Уточняется, что выделенные средства пойдут на помощь украинским гражданам по обе стороны от сегодняшней линии разграничения на Донбассе.
“Срочно необходимо 158 миллионов долларов, чтобы помочь людям на востоке Украины выжить. Финансирование будет направлено на удовлетворение основных потребностей семей по обе стороны линии соприкосновения, особенно наиболее уязвимых”, – говорится в сообщении.
Отмечается, что помощь выделена в рамках запуска Плана гуманитарного реагирования на 2020 год.
- Как сообщалось ранее, президент России Владимир Путин требует реализации амнистии и законодательного запрета преследования лиц, которые принимали участие в военных действиях на востоке Украины.
- Также Путин исключает передачу Украине контроля над границей до проведения амнистии на временно оккупированных территориях Донбасса.