В Организации Объединенных Наций (ООН) призвали к незамедлительному прекращению огня в Сирии.

Соответствующее заявление генсека организации Антониу Гутерриша обнародовано на сайте ООН.

Отмечается, что генеральный секретарь “с глубокой обеспокоенностью следит за эскалацией на северо-западе Сирии”, где в результате авиаудара погибли “десятки турецких солдат”.

“Генеральный секретарь повторяет свой призыв к немедленному прекращению огня и выражает особую обеспокоенность в связи с риском для гражданских лиц из-за эскалации военных действий. Без срочных действий риск еще большей эскалации возрастает с каждым часом”, – говорится в заявлении.

Гутерриш также подчеркнул, что “военного решения конфликта в Сирии нет”. Единственным устойчивым решением, по его убеждению, является политический процесс при содействии ООН (в соответствии с резолюцией 2254 (2015) Совета Безопасности).

Как известно, в результате авиаудара в сирийской провинции Идлиб погибли по меньшей мере 33 турецких военнослужащих. По словам властей Турции, авиаудар нанесли военно-воздушные силы “режима Башара Асада” (президента Сирии).

После того, как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел срочное совещание на высшем уровне по факту атаки в Идлибе, турецкие вооруженные силы начали наносить удары с воздуха по “всем известным целям” сирийского правительства. В Турции пригрозили, что власти Сирии “заплатят высокую цену” за нападение на турецкие войска в Идлибе.