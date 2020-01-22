В ООН призвали к расследованию возможной причастности наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бен Салмана к взлому смартфона генерального директора компании Amazon Джеффа Безоса, который произошел в 2018 году, накануне убийства журналиста Джамаля Хашшоги.

Об этом пишет The Washington Post.

Так, эксперты ООН по правам человека пришли к выводу, что именно из учетной записи, которая принадлежит наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Салману, было отправлено зараженное видео Безосу, что вызвало массовое извлечение данных с мобильного телефона миллиардера.

В отчете, опубликованном в среду, они призвали Соединенные Штаты и другие страны расследовать предполагаемый взлом телефона Безоса в более широком смысле, чем “постоянное, многолетнее, прямое и личное участие наследного принца в усилиях по нацеливанию на предполагаемых оппонентов”.

Отмечается, что по мнению экспертов, участие наследного принца в предполагаемой хакерской атаке было частью “целенаправленного наблюдения за предполагаемыми оппонентами” со стороны саудовских властей и “имело отношение к утверждениям об участии наследного принца в убийстве в 2018 году журналиста Джамаля Хашшоги”.

Напомним, 59-летнего журналиста Джамаля Хашогги убили 2 октября 2018 года в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. Хашогги был известным критиком правящей династии в Эр-Рияде. В сентябре 2017 года он уехал в США, где вел колонку в Washington Post. В ней он все более открыто выступал против наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана.