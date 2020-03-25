Организация Объединенных Наций запускает план по борьбе с коронавирусом COVID-19 на 2 млрд долларов. Он предусматривает выделение $ 33 млн помощи Украине.

О запуске плана сегодня объявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Заявление обнародовано на сайте организации.

“Пандемия COVID-19 быстро охватила весь мир. Она распространяет страдания, разрушает миллиарды жизней и ставит под угрозу мировую экономику. COVID-19 угрожает всему человечеству – и поэтому все человечество должно дать отпор. Ответов отдельных стран будет недостаточно”, – отметил генсек ООН.

Гутерриш уточнил, что трудности испытывают как “богатые страны с сильными системами здравоохранения”, так и те страны, которые “уже находятся в разгаре гуманитарных кризисов, вызванных конфликтами, стихийными бедствиями и изменением климата”.

В связи с этим он объявил о запуске глобального гуманитарного плана для борьбы с коронавирусом в развивающихся странах.

“Если мы не будем действовать решительно сейчас, я боюсь, что вирус утвердится в самых хрупких странах, оставляя весь мир уязвимым… Сегодня мы запускаем глобальный план гуманитарного реагирования на сумму 2 миллиарда долларов США для финансирования борьбы с COVID-19 в самых бедных странах мира”, – объявил генсек ООН.

Как объяснил в Facebook спикер Постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко, Гутерриш планирует привлечь $ 2 млрд для сдерживания распространения COVID19 в странах Южной Америки, Африки, Ближнего Востока и Азии.

“План позволит обеспечивать доставку необходимого лабораторного оборудования и медикаментов, установку дополнительных станций для персональной гигиены, проведение информационных кампаний о личной защите и защите окружающих от вируса”, – написал Николенко.

Он уточнил, что в Африке, Азии и Латинской Америке будут организовываться авиамосты и региональные хабы для перемещения гуманитарных работников и грузов.

Николенко подчеркнул, что глобальный план гуманитарного реагирования на COVID-19 предусматривает выделение $33 млн помощи Украине.

Речь идет о реализации гуманитарных проектов в восточных регионах нашей страны по обе стороны от линии разграничения по таким направлениям:

• учреждения здравоохранения;

• продовольственная безопасность и товары первой необходимости;

• люди преклонного возраста и люди с инвалидностью;

• дистанционное школьное образование.

“Наиболее незащищенные категории украинцев должны иметь средства для лечения и минимизации негативного влияния коронавируса”, – подчеркнул Николенко.

О выделении $33 млн для нашей страны сообщил в комментарии агентству “Укринформ” и постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.

“Глобальный план, о котором сегодня заявил генсек ООН, содержит пакет помощи для Украины. Сначала речь шла о выделении $ 20 млн на борьбу с коронавирусом, но по итогам переговоров с представителями соответствующих структур ООН сумма пособия была увеличена до $ 33 млн”, – отметил Кислица.

Он подтвердил, что эти средства пойдут для организации гуманитарного реагирования именно на востоке Украины по обе стороны линии разграничения.

По словам Кислицы, параллельно украинская сторона проработала с ВОЗ, ЮНИСЕФ, ПРООН другой пакет помощи на $ 38 млн для Украины. Он включает поддержку в закупке лекарств и оборудования, усиление координации на местах и обеспечение профессионального анализа ситуации в стране.