Осадки прекратятся, но усилятся морозы: какой будет погода 14 февраля

В воскресенье, 14 февраля, в Украине ожидается прекращение осадков, ослабление ветра и усиление мороза.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

В западных областях – небольшой снег. Также осадки ожидаются в ночью в северных и днем ​​в центральных областях Украины. На остальной территории – без существенных осадков.

Ветер северо-западный, западный, 7-12 м / с, ночью, кроме западных областей, местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью – -11-16 °, днем – ​​-5-10 °. На северо-востоке ночью – -13-18 °, днем ​​- -10-15 °. На Юге и Западе ночью – -7-12°, днем ​​- 2-7 °, на Закарпатье – от 4° мороза до 1 ° тепла, в Карпатах ночью – -11-16 °, днем ​​- -7-12 °.

В Киеве – без существенных осадков. На дорогах гололед. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, ночью порывы 15-20 м/с. Температура ночью – -12-14 ° мороза, днем ​​- -6-8 °.