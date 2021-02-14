Covid-19 Украина

обновлено 14.02.2021 в 06:02

Всего:

1268049 (+0)

Болеют:

131465 (+0)

Выздоровели:

1112299 (+0)

Умерло:

24285 (+0)

07:32 Осадки прекратятся, но усилятся морозы: какой будет погода 14 февраля
02:14 На Amazon выйдет сериал-римейк фильма «Мистер и миссис Смит»
01:11 Вашингтон будет добиваться экстрадиции Ассанжа в США: подана апелляция
00:26 Илон Маск пригласил Путина «пообщаться» в Clubhouse

13 февраля

23:40 Названы области Украины, жители которых больше всего интересуются Днем святого Валентина
22:39 Сенат США присудил высокую награду полицейскому, который в одиночку сдерживал толпу в Капитолии
21:58 У берегов Японии произошло мощное землетрясение: около миллиона домов остались без света, – видео
21:12 Зеленский предлагает Раде сократить полномочия Окружного админсуда Киева
20:45 Опубликовано видео эвакуации Майка Пенса из Капитолия во время штурма 6 января
20:22 Запись на COVID-вакцинацию для украинцев откроется после 1 марта, — Ляшко
19:29 В Житомире десантники сфотографировались с бездомными животными: фото
18:58 Супруги Зеленские прибыли в ОАЭ: видео
18:33 Импичмент Трампа: Сенат проголосовал за то, чтобы заслушать свидетелей. Что будет дальше?
17:50 20-летие «Гарри Поттера» и «Властелина колец»: Элайджа Вуд и Дэниэл Рэдклифф снялись для Empire
17:18 Коронавирус в Украине: ситуация по областям на 13 февраля
Партнерский материал
16:48 Настроение Ukrainian Fashion Week No Season 2021 задавало игристое Latinium
16:28 Коронавирус, выявленный у польских норок, может передаваться человеку и наоборот
15:59 Государственный канал Турции показал карту, где Крым и Донбасс будут под ее влиянием
15:12 Amazon подала в суд, чтобы избежать санкций за несоблюдение противоэпидемических мер
14:37 Новая соцсеть Clubhouse: что о ней нужно знать?
14:30 TikTok намерен конкурировать с Facebook на рынке электронной коммерции США
13:44 Житель Теннесси оставил в наследство своей собаке $5 млн
13:06 Обнаружена уязвимость, которая позволяет запускать код на серверах, принадлежащих Apple и Microsoft
12:07 Джастин Тимберлейк извинился перед Бритни Спирс и Джэнет Джексон
11:32 В США осудили украинца за отмывание денег на миллионы долларов
10:52 В ОПУ анонсировали заседание СНБО из-за угроз нацбезопасности
10:10 Китай отказался предоставить ВОЗ исходные данные о первых случаях COVID-19 – WSJ
09:39 Нардеп потеряет мандат, если суд признает его виновным в «кнопкодавстве» – Разумков
08:00 Клэр Дэйнс заменит Киру Найтли в новом драматическом сериале «Змей в Эссексе»
07:28 Морозы и снег: какой будет погода 13 февраля
01:01 Первая леди Джилл Байден удивила огромными валентинками на лужайке Белого дома

Осадки прекратятся, но усилятся морозы: какой будет погода 14 февраля

В воскресенье, 14 февраля, в Украине ожидается прекращение осадков, ослабление ветра и усиление мороза.

Воскресенье, 14 февраля 2021, 07:32

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

В западных областях – небольшой снег. Также осадки ожидаются в ночью в северных и днем ​​в центральных областях Украины. На остальной территории – без существенных осадков.

Ветер северо-западный, западный, 7-12 м / с, ночью, кроме западных областей, местами порывы 15-20 м/с.
Температура ночью – -11-16 °, днем – ​​-5-10 °. На северо-востоке ночью – -13-18 °, днем ​​- -10-15 °. На Юге и Западе ночью – -7-12°, днем ​​- 2-7 °, на Закарпатье – от 4° мороза до 1 ° тепла, в Карпатах ночью – -11-16 °, днем ​​- -7-12 °.

В Киеве – без существенных осадков. На дорогах гололед. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, ночью порывы 15-20 м/с. Температура ночью – -12-14 ° мороза, днем ​​- -6-8 °.

  • Киев уже несколько дней подряд засыпает снегом. Из-за невиданных в последнее время снегопадов возникали пробки на дорогах города, а школьников отправили на незапланированные “выходные”.
Теги: погода

Буквы в Google News

Подписаться

Читать #Буквы в Telegram и в Facebook