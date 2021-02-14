Осадки прекратятся, но усилятся морозы: какой будет погода 14 февраля

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
В западных областях – небольшой снег. Также осадки ожидаются в ночью в северных и днем в центральных областях Украины. На остальной территории – без существенных осадков.
Ветер северо-западный, западный, 7-12 м / с, ночью, кроме западных областей, местами порывы 15-20 м/с.
Температура ночью – -11-16 °, днем – -5-10 °. На северо-востоке ночью – -13-18 °, днем - -10-15 °. На Юге и Западе ночью – -7-12°, днем - 2-7 °, на Закарпатье – от 4° мороза до 1 ° тепла, в Карпатах ночью – -11-16 °, днем - -7-12 °.
В Киеве – без существенных осадков. На дорогах гололед. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, ночью порывы 15-20 м/с. Температура ночью – -12-14 ° мороза, днем - -6-8 °.
- Киев уже несколько дней подряд засыпает снегом. Из-за невиданных в последнее время снегопадов возникали пробки на дорогах города, а школьников отправили на незапланированные “выходные”.