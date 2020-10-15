Планируемый старт отопительного сезона под угрозой срыва в 45 населенных пунктах Украины. Причиной этого стала задолженность 63 предприятий теплоэнергетики.

Об этом сообщили в пресс-службе “Нафтогаза“.

Отмечается, что в течение последней недели только 10 предприятий погасили свои долги. Однако еще 63 предприятия пренебрегают предупреждениями и ставят под угрозу отопительный сезон в ряде населенных пунктов.

По данным “Нафтогаза”, больше всего задолжали предприятия теплоэнергетики Луганской области – 56%, Днепропетровской области – 71%, Кировоградской области – 81%, Ивано-Франковской области – 82%, Донецкой области – 86%.

“Компания заблаговременно публикует перечень критических должников, чтобы жители каждой области могли проверить, входит ли в него местное (региональное) предприятие ТКЭ, а основатели таких предприятий, в частности, местные органы самоуправления, могли предупредить развитие проблемы”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что “Нафтогаз” не имеет юридического права начать подачу газа без погашения критических долгов. Это противоречит украинскому законодательству.