Журналист программы "Схемы: коррупция в деталях" Михаил Ткач рассказал, как полиция проводила следственные действия на чердаке дома, где он живет.

Об этом журналист написал в Facebook.

По его словам, Нацполиции не удалось найти технику, с помощью которой могла прослушиваться квартира.

“Следователь мне об этом сообщил лично во время допроса”, – сказал Ткач.

“Первая следственно-оперативная группа взяла образец строительного материала, которым замазали отверстия со стороны чердака и пыль из отверстия на кухне. Вторая следственно-оперативная группа приехала снимать этот слой непонятного материала, имея из оборудования только отвертку. Я не шучу. Они отверткой долбили. Фонарь был наш. Рулетка наша. Проволока для измерения глубины отверстий наша. После вскрытия отверстия (а их на чердаке оказалось несколько) на чердаке было взято ветку от куста, которая лежала рядом и ею проверяли глубину”.

По словам Михаила Ткача, под конец полицейские опечатали бумажками со скотчем четыре люка, ведущих из четырех подъездов на общее чердак.

Теперь тот, кто заинтересован забрать прослушивающую аппаратуру с чердака, если она там есть, легко может попасть туда.

“Заинтересованные лица получили возможность зайти к любому из четырех подъездов, снять бумажки со скотчем и незаметно попасть на чердак, а затем наклеить бумажки снова. А когда Нацпол наконец найдет аппаратуру для осмотра и приедет – кто гарантирует, что на чердаке никого за эту ночь не было? Скотч?” – написал журналист.