ОПЕК и Россия обсудили вопрос о продлении периода ограничений добычи нефти на 1-2 месяца.

Об этом идет речь в материале международного информационного агентства Reuters.

Как утверждают источники издания, стороны обсуждают продление ограничений сроком на один или два месяца.

Отметим, что переговорные стороны ищут компромисс в сроках ограничения.

Напомним, организация стран-экспортеров нефти и Россия договорились рекордно снизить добычу нефти, чтобы поддержать цены на нее на фоне пандемии коронавируса COVID-19.

По информации журналистов, в ОПЕК+ ожидают, что мировое сокращение добычи нефти за сутки составит больше 20 миллионов баррелей или 20% всех мировых поставок уже начиная с мая 2020 года. В ОПЕК первоначально вписали именно такую цифру в проект заявления, но в итоге удалили ее из окончательной версии.

Ранее сообщалось, что на фоне конфликта между нефтедобывающими странами и распространения эпидемии нового атипичного коронавируса стоимость нефти может дешеветь и далее.