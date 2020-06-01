Об этом идет речь в материале международного информационного агентства Reuters.
Как утверждают источники издания, стороны обсуждают продление ограничений сроком на один или два месяца.
Отметим, что переговорные стороны ищут компромисс в сроках ограничения.
Напомним, организация стран-экспортеров нефти и Россия договорились рекордно снизить добычу нефти, чтобы поддержать цены на нее на фоне пандемии коронавируса COVID-19.
По информации журналистов, в ОПЕК+ ожидают, что мировое сокращение добычи нефти за сутки составит больше 20 миллионов баррелей или 20% всех мировых поставок уже начиная с мая 2020 года. В ОПЕК первоначально вписали именно такую цифру в проект заявления, но в итоге удалили ее из окончательной версии.
Ранее сообщалось, что на фоне конфликта между нефтедобывающими странами и распространения эпидемии нового атипичного коронавируса стоимость нефти может дешеветь и далее.
- Ранее сообщалось, что мировые цены на нефть упали на 31 % – это худший показатель с 1991 года.
- Вслед за падением цен на нефть падают европейские фондовые индексы.
- В Международном энергетическом агентстве считают, что из-за коронавируса упадет и спрос на нефть.