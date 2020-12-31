В преддверии Нового года пятый президент Украины Петр Порошенко дал большое интервью, в котором рассказал об операции по "вагнеровцам", прокомментировал президентские выборы в США, госбюджет-2021 и ситуацию с коронавирусом.

Порошенко выступил в эфире ток-шоу “Большая политика” на “5 канале”. #Буквы приводят ключевые тезисы, озвученные политиком.

Об операции по задержанию “вагнеровцев”

Петр Порошенко сообщил, что лично санкционировал проведение операции украинских спецслужб по задержанию боевиков так называемой частной военной компании “Вагнера”, будучи верховным главнокомандующим в 2018 году.

“Я хочу подчеркнуть, что еще в конце 2018 года тогдашний верховный главнокомандующий Вооруженных сил Украины Петр Порошенко санкционировал проведение этой операции”, – заявил Порошенко.

При этом он расценил срыв операции как государственную измену и подчеркнул, что будет настаивать на привлечении причастных к ответственности.

Порошенко уточнил, что настоятельно рекомендует создать временную следственную комиссию и “допросить всех участников процесса, а также отстранить немедленно тех, кто может влиять на объективность, независимость и честность расследования, которое точно будет проведено”.

О борьбе с COVID-19 и вакцинации

Петр Порошенко выступил за проведение массовой вакцинации украинцев не позже, чем в марте-апреле.

По его мнению, прежде всего до марта надо провести одномоментное тотальное тестирование украинцев, чтобы выявить пути распространения вируса, контактных лиц и остановить болезнь.

“Мы должны сделать тотальное тестирование сейчас, до марта. Мы должны разработать программы, которые бы обеспечили изоляцию тех, у кого тест будет положительным. И начиная с конца марта – в начале апреля, мы имеем возможность, я это подчеркиваю, протестировать львиную долю украинцев, по крайней мере группы риска, чтобы обеспечить разрыв цепи и остановить распространение болезни. И срочно вакцинировать остальных… Если сейчас не будут брошены все усилия для того, чтобы обеспечить не позднее марта-апреля вакцинацию, Украина окажется в катастрофе”, – рассказал пятый президент.

Он добавил, что нужно обеспечить не менее 20-22 млн доз вакцины, чтобы покрыть все группы риска.

О госбюджете на 2021 год

Порошенко объяснил, что его фракция в Верховной Раде не поддержала главный финансовый документ на следующий год, так как в нем в первую очередь предусмотрено финансирование силовиков и Офиса президента, а не медицины и армии.

По словам политика, сейчас есть три приоритетных направления, которые стоило бы профинансировать в первую очередь: армия, борьба с коронавирусом и поддержка экономики.

“Можно сколько угодно говорить, как вы любите учителей, и обещать им $4 тыс. заработной платы. Говорить, как вы любите врачей и медицинских работников, как вы любите ФЛП или как вы любите армию. Но власть должна продемонстрировать это через механизм бюджета… Мы увидели, что в первую очередь власть собирается финансировать Офис президента. Там расходы хотят увеличить на 40%. Наиболее нищие люди у нас сейчас оказались в ОПУ. Мы видим, что приоритеты государства – это финансирование “себя любимого” господина Зеленского. Он никак не может обходиться без кортежей, без государственной дачи, без самолетов. Вторая позиция – это силовики и правоохранительные органы. Здесь в первую очередь деньги получит Госбюро расследований, которое занимается давлением на армию, оппозицию и прикрытием схем людей из действующей власти. Растет финансирование Офиса генерального прокурора, Министерства внутренних дел, Национальной гвардии, Службы безопасности Украины и других силовых подразделений. Прежде всего это делается за счет армии”, – рассказал Порошенко.

Об отношении власти к армии

Политик выразил мнение, что действующая власть боится и не понимает армию.

“Действующая власть просто боится и не понимает армию. Поэтому она не проводит военные парады, поэтому она арестовывает военнослужащих, начиная от Riffmaster (музыканта и военнослужащего Андрея Антоненко – ред.) и заканчивая генералами Назаровым и Дроздовым… Это отношение к армии”, – сказал Порошенко.

О “95 квартале” и локдауне

Пятый президент прокомментировал концерты во время карантина, организованные “Студией Квартал-95” (которую создал действующий глава государства Владимир Зеленский).

Порошенко напомнил, как один из концертов недавно охранял кордон нацгвардейцев – во время акции активистов SaveФОП.

“Мы увидели во время фанфар “95 квартала” во Дворце “Украина” – у нас все должны быть на локдауне, кроме того, где господин Зеленский со своим “Кварталом” решил подзаработать немного денег на телевизионном продукте и на открытых концертах. Там коронавируса они не боятся. Но народа они боятся и выстроили большое количество полицейских, чтобы их охранять от народа”, – отметил Порошенко.

О дорожном проекте “Большое строительство”

Пятый президент назвал этот проект власти “Большим крадивництвом”.

“Уже всем известно, что есть шесть компаний, пилящих этот многомиллиардный пирог, который они забрали из местных бюджетов и у медиков, и кладут с большими откатами себе в карман, не забывая при этом Офис президента. Очень жаль, что мы дожили до этого”, – заявил лидер “ЕС”.

О реакции власти на вызовы

Порошенко отметил, что в этом году власть должна была “осуществить шаги, чтобы защитить людей и минимизировать последствия и пандемии, и локдауна, и экономического кризиса, и активизацию России”. Но этого не произошло.

“Фактически все было с точностью наоборот. Вся страна и весь мир увидели некомпетентность, увидели дилетантство, неукраинскость, ленивость и тотальное непонимание тех процессов, которые происходят”, – заявил политик.

Он добавил, что украинцы “дали оценку власти”, “назвав разочарованием года Зеленского и “слуг” (речь идет о пропрезидентской партии “Слуга народа”).

О “деле Татарова”

Петр Порошенко выразил мнение, что глава государства Владимир Зеленский и его команда пытаются взять под контроль ключевые суды и давят на антикоррупционные органы, одновременно прикрывая коллег.

В качестве примера он упомянул о “деле Татарова”.

“Вместо того, чтобы немедленно уволить Татарова и обеспечить отсутствие влияния на расследование, он (Владимир Зеленский, – ред.) наоборот берет его под свою защиту… Вместо того, чтобы показать, что действия господина Татарова, действия всех должностных лиц, проходящих по делу, действия депутатов – их уже много от фракции “Слуга народа”, которые напрямую брали взятки, что измеряются миллионами долларов… Вместо того, чтобы заставить их сложить мандат, обеспечить честное и прозрачное расследование – Зеленский их прикрывает, Зеленский их защищает. Это означает, что Зеленский уже стал соучастником преступления, соучастником этого процесса. Это означает, что он непосредственно был задействован в этой коррупционной сделке”, – подчеркнул Порошенко.

О независимости антикоррупционных органов

Пятый президент отметил, что антикоррупционные органы в Украине должны быть независимыми, а не подчиняться пожеланиям нынешней власти. Именно это является главным условием их эффективной работы.

“В чем ценность этой антикоррупционной инфраструктуры? Она должна быть независимой. НАБУ должно быть независимым от всех. САП должна быть независимой. Высший антикоррупционный суд должен был быть независимым. И для этого мы его создали через Совет добродетели, через совет международных экспертов… На сегодняшний день мы должны убрать марево Зеленского о том, что он хочет сформировать новую судебную ветвь власти, Конституционный суд и другие из “стопроцентно своих людей”, – заявил политик.

О выборах в США и Джо Байдене

Комментируя президентские выборы в США, Порошенко отметил, что их победитель – демократ Джо Байден “является большим другом Украины” и хорошо осведомлен об “украинском вопросе”.

“Джо Байден, во-первых, является большим другом Украины. Во-вторых, он очень хорошо разбирается в украинских вопросах. Он абсолютно компетентный, возможно, наиболее компетентный среди всех мировых лидеров относительно украинского вопроса. Кроме, возможно, Ангелы Меркель – канцлера Германии. Ему не нужно ничего объяснять, он блестяще владеет вопросом”, – рассказал политик.

“Мы имеем президента США, который является большим другом Украины. И задача украинской власти – воспользоваться этой возможностью для того, чтобы продолжить тот путь реформ, который был начат под руководством и ответственностью Джо Байдена”, – добавил Порошенко.

О двух важных для Украины датах в 2021 году

Петр Порошенко выразил мнение, что в 2021 году очень важными для Украины будут две даты: вступление в должность новоизбранного президента США Джо Байдена в январе и парламентские выборы в России в сентябре.

“Первая дата – это 20-21 января. Это инаугурация нового президента США. Я считаю, что очень опасно, когда господин Зеленский до сих пор не имел телефонного разговора с избранным президентом. Я себе не могу такого представить. И очень важно, чтобы Украина была в инаугурационной речи Джо Байдена, президента Соединенных Штатов. Очень важно, чтобы мы определили те шаги, которые будут реализованы в позитиве нашего сотрудничества. И поэтому дата 20-21 января является определяющей”, – подчеркнул политик.

Он добавил, что Украина должна использовать уже первые дни и недели после вступления Байдена на должность для развития сотрудничества с США.

Комментируя вторую дату – выборы в Госдуму РФ в сентябре 2021 года, Порошенко выразил мнение, что они могут вызвать общественные процессы, подобные белорусским.

“Я не говорю, что Путин и его “Единая Россия” проиграют эти выборы. Я думаю, что он наберет 50+. Но результат этот будет такой же, как результат выборов Лукашенко в Беларуси. Вы рисуйте себе любые цифры, но народ в эти цифры не верит и никогда не поддержит эту позицию”, – спрогнозировал Порошенко.