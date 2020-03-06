Об этом сообщила пресс-служба Оператора ГТС.
Как отмечают в компании, Киевгаз более двух месяцев саботирует заключения типового договора на транспортировку газа с ОГТС.
“На сегодня “Киевгаз” остается единственным среди всех 44 операторов ГРМ (облгазов) в Украине, который не заключил договор на транспортировку газа с Оператором ГТС, как того требует закон”, — сообщают в операторе ГТС.
Там отмечают, что отправили “Киевгазу” типовое соглашение еще в декабре 2019 года, однако эта компания договор откорректировала и отказалась подписывать.
“В соответствии с Кодексом ГТС Оператор ГТС должен прекратить транспортировку газа к сетям Киевгаза, что в результате приведет к остановке газоснабжения для всех потребителей в столице”, – говорится в сообщении.
Оператор ГТС обратился к регулятору для того, чтобы тот провел проверку “Киевгаза”, однако там отмечают, что в случае, если решение проблемы не найдут, то в Киеве может наступить коллапс в поставках газа.
- Ранее Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что в 124 городах Украины тарифы на тепло и горячую воду за декабрь 2019 года снизили на 30%. Украинцы опровергли.
- Народный депутат Украины от партии “Слуга народа” Евгений Брагарь в эфире телеканала “112 Украина” посоветовал пенсионерке продать собаку, чтобы рассчитаться за коммунальные услуги.