Киеву могут полностью отключить газ из-за того, что АТ «Киевгаз» не заключил договор о транспортировке.

Об этом сообщила пресс-служба Оператора ГТС.

Как отмечают в компании, Киевгаз более двух месяцев саботирует заключения типового договора на транспортировку газа с ОГТС.

“На сегодня “Киевгаз” остается единственным среди всех 44 операторов ГРМ (облгазов) в Украине, который не заключил договор на транспортировку газа с Оператором ГТС, как того требует закон”, — сообщают в операторе ГТС.

Там отмечают, что отправили “Киевгазу” типовое соглашение еще в декабре 2019 года, однако эта компания договор откорректировала и отказалась подписывать.

“В соответствии с Кодексом ГТС Оператор ГТС должен прекратить транспортировку газа к сетям Киевгаза, что в результате приведет к остановке газоснабжения для всех потребителей в столице”, – говорится в сообщении.

Оператор ГТС обратился к регулятору для того, чтобы тот провел проверку “Киевгаза”, однако там отмечают, что в случае, если решение проблемы не найдут, то в Киеве может наступить коллапс в поставках газа.