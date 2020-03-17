Из-за коронавируса операторы частных самолетов отказывают богатым клиентам, которые готовы предложить до $150 000 за полет.

Об этом сообщается в материале американского издания Bloomberg.

По словам основателя компании JetSetGo, которая базируется в Нью-Дели, количество запросов на международные рейсы на частных самолетах возросло приблизительно в девять раз, потому что люди с огромными финансовыми возможностями хотят избежать горячих точек распространения китайского коронавируса.

“Один из клиентов, индийский магнат, пытался заказать самолет, чтобы вылететь со своей семьей в Нью-Дели из Лондона на прошлых выходных, но он все еще застрял в Великобритании после внезапного приостановления поездки в остановившейся стране”, – сказано в материале.

Уточняется, что после этого Индия закрыла полеты из Великобритании и всей Европы. Таким образом, индийский магнат, имя которого отказались называть в компании, рискует остаться в Британии.



“Правила меняются каждые полчаса. Некоторые страны внезапно не разрешают въезд пилотам с гражданством определенных стран, другие страны не разрешают входить в свое воздушное пространство самолетам определенных стран”- рассказал представитель авиакомпании частных самолетов.



Также отмечается, что индустрия частных авиаперевозчиков не застрахована от подобных ограничений. Поскольку такие услуги считаются роскошью, то компании, предоставляющие их, в первую очередь ощущают на себе удары экономического кризиса, вызванного пандемией китайского атипичного коронавируса.

В Киеве сегодня с 23:00 вечера прекратит работу метрополитен в связи с введением в стране карантинных мер из-за вспышки коронавируса COVID-19.