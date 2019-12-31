Об этом в Twitter написал вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович.

“Я приветствую interconnection agreement, заключенное между Украиной и Словакией и решительно поддерживаемое Еврокомиссией. Все части для транзита газа по украинскому маршруту сейчас на месте. Отличная новость для энергетической безопасности Европы!” – написал он.

Это означает, что поставки газа в Восточную и Юго-Восточную Европу будут обеспечены в новом году. Правительство Германии также поддержало заключение соглашения.

Как сообщалось ранее, 30 декабря в Вене представители НАК “Нафтогаз Украины”, “Оператор ГТС Украины” и ПАО “Газпром” подписали 5-летний контракт о транзите российского газа в ЕС по территории Украины.

Также стало известно, что Украина и ПАО “Газпром” подписали мировое соглашение по инициированному российской компанией международному арбитражу в деле об обязательствах Газпрома оплатить около $7,4 млрд по штрафу Антимонопольного комитета Украины (АМКУ).