Об этом он написал на своей странице в Facebook.

“Я считаю своим моральным долгом объявить вам, что у меня положительный результат на Covid-19. Моя семья и я находимся в самоизоляции, пока это считается необходимым с медицинской точки зрения. В настоящее время все мы в добром здравии, но у меня появились симптомы лихорадки и кашля, поэтому я решил пройти тестирование, и результат оказался положительным”, – сообщил тенор.

Пласидо Доминго также попросил всех быть предельно осторожными, мыть руки, держаться на расстоянии друг от друга, оставаться дома и делать все возможное, чтобы остановить распространение вируса.

Отметим, что певцу в январе нынешнего года исполнилось 79 лет.