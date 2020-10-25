Сегодня на избирательных участках украинцы могут не только проголосовать, но и ответить на пять вопросов из опросника президента Зеленского.

#Буквы разузнали, насколько охотно украинцы участвуют в “опросе Зеленского”.

“Все желающие, кто хочет принять участие в опросе, может это сделать. Мы не должны ни за кем гоняться – есть желание – подходят и голосуют”, – сказал Артем, который работает возле избирательного участка.

По его словам, пока никто не высказывал негативное отношение к этому опросу.

Что касается сути вопросов, то на два вопроса он не знал ответа, а именно: поддерживаете ли вы пожизненное заключение для коррупционеров и необходимо ли Украине на международном уровне поднимать вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом?

А еще Артем признался, что участие в данном опросе – это всего лишь одноразовая подработка.