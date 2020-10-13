Об этом он рассказал в эфире телеканала “Украина 24”.
“Это такой, знаете, пробник референдума, чтобы мы могли определить, какие вопросы для граждан Украины важны, какая позиция по этим вопросам”, – сказал Стефанчук.
Также он допустил, что какие-то вопросы из тех, что предложат избирателям, будут действительно вынесены на референдум. Стефанчук отметил, что уже знает, какие именно вопросы это будут, но сказал, что озвучить их должен сам Зеленский.
- Президент Владимир Зеленский в своем видеообращении анонсировал пять вопросов, которые зададут украинцам 25 октября на избирательных участках.
- Юрист Андрей Магера заявил, что проведение любых опросов на избирательных участках, кроме национального экзитпола, не предусмотрено законодательством.
- В Офисе президента заявили, что анонсированный президентом Владимиром Зеленским опрос в день проведения местных выборов не будет иметь прямых юридических последствий.