Заместитель главы Верховной Рады и народный депутат от "Слуги народа" Руслан Стефанчук заявил, что анонсированный президентом Владимиром Зеленским опрос, который должен пройти во время местных выборов 25 октября - это "пробник референдума".

Об этом он рассказал в эфире телеканала “Украина 24”.

“Это такой, знаете, пробник референдума, чтобы мы могли определить, какие вопросы для граждан Украины важны, какая позиция по этим вопросам”, – сказал Стефанчук.

Также он допустил, что какие-то вопросы из тех, что предложат избирателям, будут действительно вынесены на референдум. Стефанчук отметил, что уже знает, какие именно вопросы это будут, но сказал, что озвучить их должен сам Зеленский.