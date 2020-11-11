Covid-19 Украина

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«Опрос» Зеленского: ОАСК вернул иск об отмене результатов

Окружной административный суд Киева вернул истцу заявление о признании противоправным и отмене результатов опроса, инициированного президентом Владимиром Зеленским.

Среда, 11 ноября 2020, 20:39

Об этом сообщает пресс-служба суда.

7 ноября в Окружной административный суд Киева поступил иск, в котором требуют признать противоправным и отменить результаты опроса, инициированного президентом Владимиром Зеленским и проведенного во время местных выборов 25 октября.

В ОАСК отметили, что истец нарушил правила объединения исковых требований. Дело в том, что исковые требования, предъявленные к Президенту, подсудимые Верховному суду в качестве суда первой инстанции. А вот иск к политической партии должен рассматривать другой суд.

Фактически истец объединил в исковом заявлении требования, подсудные разным судам. Поэтому ОАСК решил вернуть иск.

Напомним, 23 октября Окружной административный суд Киева отказался признать противоправным объявление президента Владимира Зеленского о проведении всенародного опроса общественного мнения во время местных выборов 25 октября 2020 года.

відмовився визнати протиправним оголошення президента Володимира Зеленського щодо проведення всенародного опитування громадської думки під час місцевих виборів 25 жовтня 2020 року.

Как сообщалось ранее, “всеукраинский опрос”, который по инициативе Владимира Зеленского происходил на избирательных участках во время местных выборов 25 октября, должен был проводиться по всей стране и его стоимость была оценена в 103 млн гривен. Его должны были провести на средства партии “Слуга народа”.

Однако опросом были охвачены, по оценке ОПОРА, около 55% участков. По обновленному прогнозу гражданской сети, его стоимость должна быть в три раза меньше.

Теги: ОАСК, опитування Зеленського, суд

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