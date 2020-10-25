Такие данные опубликовала гражданская сеть ОПОРА.
Так, наблюдатели ОПОРЫ на основе статистически репрезентативного количества участков оценили масштаб проведения “опроса Зеленского”. Он проводится возле помещений для голосования избирателей и не является официальной частью местных выборов.
По информации наблюдателей, опрос проводился возле помещений для голосования 55,5% участковых избирательных комиссий.
В то же время волонтеры, проводящие опрос, не были замечены возле остальных УИК (погрешность исследования составляет 4%).
Как сообщает на своей странице в Facebook председатель правления гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская, на юге Украины охват участков волонтерами намного выше.
“Наибольшее количество участков покрыто на юге – 78,65%, наименьшее на западе – 37,81%, центр – 55,79%, восток – 56,87%”, – написала Айвазовская.
Опрос от Зеленского
После стандартного голосования, на выходе с избирательного участка украинцам предлагают пять вопросов от президента Владимира Зеленского.
Вопросы звучат так:
• Поддерживаете ли вы идею пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных размерах?
• Поддерживаете ли вы создание свободной экономической зоны на территории Донецкой и Луганской областей?
• Поддерживаете ли вы сокращение количества народных депутатов до 300?
• Поддерживаете ли вы легализацию каннабиса в медицинских целях – для уменьшения боли у тяжелых больных?
• Поддерживаете ли вы право Украины на использование гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом, для восстановления ее государственного суверенитета и территориальной целостности?
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