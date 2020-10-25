Всеукраинский опрос, инициированный президентом Владимиром Зеленским, в некоторых регионах страны проводят несовершеннолетние. Народный депутат от "Европейской Солидарности" Ирина Геращенко призвала омбудсмена Людмилу Денисову, детского омбудсмена Николая Кулебу и первую леди Елену Зеленскую отреагировать на эту ситуацию.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

В частности, проведение несовершеннолетними “опроса Зеленского” зафиксировали в Одесской, Черниговской и Ровенской областях.

“Ребенку 14 лет! Вовлечен в псевдоопрос Зеленского. Я публично обращаюсь к омбудсмену Людмиле Денисовой, детскому омбудсмену Николаю Кулебе немедленно дать этому правовую оценку. Понятно, что дети пошли работать за 1000 гривен не от хорошей жизни, не “окончания эпохи бедности”. Но это еще отвратительнее, чем предвыборная гречка пенсионерам”, – отметила Геращенко.

Она также обратилась к Зеленской с призывом прекратить участие детей и подростков в опросе президента.

“К сожалению, ваш муж, который сегодня должен быть гарантом Конституции и защищать каждого украинского ребенка на самом деле организовал вот эту авантюру, когда подростки, школьники вовлечены в псевдоопрос, что является грубым нарушением и закона, и просто норм морали. Вы неоднократно декларировали, что в сфере ваших забот – украинские дети, и я верю, что вы искренне болеете за них. “Европейская Солидарность” обращается к вам с призывом – силой вашего авторитета прекратить этот позор, обратиться к вашему мужу и подконтрольным ему “слугам” с просьбой немедленно отпустить всех детей и подростков, привлеченных к этой афере, домой, к родителям”, – подчеркнула депутат.

Опрос от Зеленского

После стандартного голосования, на выходе с избирательного участка украинцам предлагают пять вопросов от президента Владимира Зеленского.

Вопросы звучат так:

• Поддерживаете ли вы идею пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных размерах?

• Поддерживаете ли вы создание свободной экономической зоны на территории Донецкой и Луганской областей?

• Поддерживаете ли вы сокращение количества народных депутатов до 300?

• Поддерживаете ли вы легализацию каннабиса в медицинских целях – для уменьшения боли у тяжелых больных?

• Поддерживаете ли вы право Украины на использование гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом, для восстановления ее государственного суверенитета и территориальной целостности?

В Офисе президента заверили, что анонсированный президентом опрос в день проведения местных выборов не будет иметь прямых юридических последствий.

Юрист Андрей Магера в комментарии #Буквам заявил, что проведение любых опросов на избирательных участках, кроме национального экзитпола, не предусмотрено законодательством.

В Комитете избирателей Украины также подчеркнули, что проведение опросов в день голосования на местных выборах 25 октября противоречит Избирательному кодексу.