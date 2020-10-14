Председатель фракции "Слуги народа" Давид Арахамия рассказал, о чем не будут спрашивать украинцев во время всенародного опроса, инициированного президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом он проинформировал в комментарии телеканала “Украина 24″.

Арахамия подчеркнул, что не хочет “воровать хлеб президента” и считает, что Зеленский должен быть “сам ньюзмейкером в этом вопросе”.

В то же время глава президентской фракции заверил, что в вопросах, которые будут задавать украинцам, “нет никакой зрады”.

“Нет ничего о Донбассе, об особом статусе, о языке, никаких вопросов, которые сейчас политические оппоненты пытаются разогнать, не будет. Это нормальные вопросы, по которым спорят в обществе”, — сказал он.

По словам Арахамии, таких опросов скоро станет, а опросы на выборах — своеобразная репетиция.

“А там (во время проведения выборов — ред.) для того уже инфраструктура есть, люди будут приходить на выборы, и поэтому мы фактически репетируем эти разнообразные техники проявлений народовластия. […] Мы сейчас работаем, чтобы использовать электронные опросы. […] Юридической силы в этом никакой нет, но если выборка большая, то точность тех ответов, она растет. И я думаю, что таких техник мы будем видеть много в будущем”, — добавил глава фракции.

Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что во время проведения местных выборов 25 октября украинцам на избирательных участках зададут пять вопросов. Сегодня глава государства озвучил первый вопрос – он касается “введения пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных масштабах”.

В Офисе президента заверили, что анонсированный президентом Владимиром Зеленским опрос в день проведения местных выборов не будет иметь прямых юридических последствий.

Юрист Андрей Магера в комментарии #Буквам заявил, что проведение любых опросов на избирательных участках, кроме национального экзитпола, не предусмотрено законодательством.

В Комитете избирателей Украины также подчеркнули, что проведение опросов в день голосования на местных выборах 25 октября противоречит Избирательному кодексу.

В Центральной избирательной комиссии Украины сообщили, что не принимают участия в организации анонсированного президентом Владимиром Зеленским “всенародного опроса” 25 октября.

Украинский социолог, генеральный директор Киевского международного института социологии (КМИС) Владимир Паниотто объяснил, почему анонсированный на 25 октября президентом Владимиром Зеленским опрос может быть манипулятивным.