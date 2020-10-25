С 12 по 16 часов на большинстве избирательных участков не было зафиксировано нарушений.

Об этом сообщает гражданская сеть ОПОРА, что ведет наблюдение на 625 участках.

По данным ОПОРА, в период с 12 до 16 часов в 4,52% избирательных участков были зафиксированы попытки незаконной выдачи или получения избирательных бюллетеней, но на 95,48% УИК таких инцидентов не было обнаружено.

Попытки демонстрации избирателем бюллетеня были зафиксированы наблюдателями на 2,58% избирательных участков, на 97,42% УИК таких инцидентов не было обнаружено.

На 0,48% избирательных участков избиратели пытались сфотографировать избирательный бюллетень. Такое нарушение, отмечают в ОПОРА, может быть связано с требованием организаторов подкупа избирателей предоставить доказательства незаконного голосования.

В общем значительные нарушения были выявлены на менее чем 1% участков.

“Наблюдатели отметили, что на 13% избирательных участков имели место незначительные нарушения, менее 1% УИК допускали существенные нарушения избирательного законодательства”, — говорится в отчете.

Утром МВД отчиталось, что правоохранители зафиксировали схему подкупа избирателей на местных выборах (так называемые карусели) в Киеве, Днепропетровской и Одесской областях.

В отчете ОПОРА о первых нарушениях указываются досрочное голосование и голосование с опозданием, нехватка кабинок и урн, недопуск наблюдателей на участки.