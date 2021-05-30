Ізраїльська опозиція готується до формування коаліції центристських, лівих та правил партій, яка матиме змогу посунути Беньяміна Нетаньягу і партію "Лікуд".

Про це повідомляє агентство Reuters. В неділю, 30 травня, лідер партії “Ха-Ямин ха-Хадаш” (“Новые правые”) Нафталі Беннетт надав підтримку ідеї про “уряд єдності” в Ізраїлі. “Сьогодні я оголошую, що маю намір щосили працювати над створенням уряду єдності з головою “Єш Атід” Яіром Лапідом. Тут або п’яті вибори [за останні два роки], або уряд єдності”, — сказав Беннетт у своєму зверненні.

Рішення Беннета може дозволити лідерові опозиції Яіру Лапід (центристська партія “Єш Атід”/”Є майбутнє”) сформувати коаліцію правих, центристських і лівих партій. Шанси Лапіда у створенні коаліції значною мірою пов’язані з Беннетом, чия партія має 6 місць в Кнесеті (загальна кількість депутатів — 120).

В разі створення це буде перша коаліція за останні 12 років, яка зможе посунути Нетаньягу і партію “Лікуд”. Щоправда, її члени матимуть мало спільного, крім бажання покласти край багаторічному правлінню Нетаньягу.

Згідно з ймовірною угодою про розподіл влади, Беннетт замінить Нетаньягу на посаді прем’єр-міністра. А потім поступиться місцем Лапіду.

Нетаньягу вже відреагував на це, заявивши, що Беннет планує “шахрайство століття”, а така коаліція становить небезпеку для безпеки і майбутнього країни.

Якщо коаліцію все ж не буде створено до 2 червня, ймовірно проведення нових виборів.

Суперники Нетаньягу називають основною причиною того, чому країна потребує нового лідера, справу про корупційні злочини прем’єра.