Переизбранный президентом Польши на второй срок Анджей Дуда принес присягу. На инаугурации, проходившей в Сейме, несколько депутатов устроили акцию в поддержку ЛГБТ-персон.

Об этом сообщает польское издание Onet.

Как сообщалось ранее, 6 августа в доме Сейма на сессии Национального собрания состоялась инаугурация Анджея Дуды. Он стал президентом Польши во второй раз.

Во время мероприятия члены левой политической партии “Левые Вместе” (Lewica Razem) устроили акцию в поддержку ЛГБТ-сообщества.

Депутаты пришли на мероприятие в одежде цветов радужного флага, который символизирует ЛГБТ-сообщество.

К тому же, депутаты надели защитные маски с радужным принтом.

Przypominamy @AndrzejDuda, że walka o prawa człowieka nikogo nie obraża, a Prezydent RP powinien stać na straży dobra wszystkich obywatelek i obywateli.#ZgromadzenieNarodowe pic.twitter.com/IFIAJl1db7 — Magda Biejat (@MagdaBiejat) August 6, 2020

O, widzę, że w Sejmie pojawiła się grupa rekonstrukcyjna KOD😂 pic.twitter.com/wOWrFOwnsV — Paweł Rybicki (@Rybitzky) August 6, 2020

Дуда та ЛГБТ

В своей предвыборной кампании Дуда делал акцент на защите традиционных ценностей, позиционируя себя как “защитника от либералов”. По словам действующего президента, он хотел бы сосредоточиться на пяти основных группах: семья, безопасность, работа, инвестиции и достоинство. При этом Дуде также принадлежит скандальное высказывание о том, что “ЛГБТ-идеология является более опасной, чем коммунизм”.

При этом в феврале 2020 года президент Польши Анджей Дуда неожиданно заявил, что рассмотрел бы подписание закона о регистрируемых партнерствах для однополых пар. Это произошло вскоре после того, как партии левого толка выдвинули кандидатом в президенты Польши депутата Европейского парламента Роберта Бедроня. Бедронь — открытый гей и борец за права ЛГБТ.

Уже в марте Дуда неожиданно передумал и отказался от своих слов о возможности подписания закона о гражданских партнерствах для ЛГБТ.