Об этом сообщает польское издание Onet.
Как сообщалось ранее, 6 августа в доме Сейма на сессии Национального собрания состоялась инаугурация Анджея Дуды. Он стал президентом Польши во второй раз.
Во время мероприятия члены левой политической партии “Левые Вместе” (Lewica Razem) устроили акцию в поддержку ЛГБТ-сообщества.
Депутаты пришли на мероприятие в одежде цветов радужного флага, который символизирует ЛГБТ-сообщество.
К тому же, депутаты надели защитные маски с радужным принтом.
Przypominamy @AndrzejDuda, że walka o prawa człowieka nikogo nie obraża, a Prezydent RP powinien stać na straży dobra wszystkich obywatelek i obywateli.#ZgromadzenieNarodowe pic.twitter.com/IFIAJl1db7
— Magda Biejat (@MagdaBiejat) August 6, 2020
O, widzę, że w Sejmie pojawiła się grupa rekonstrukcyjna KOD😂 pic.twitter.com/wOWrFOwnsV
— Paweł Rybicki (@Rybitzky) August 6, 2020
Дуда та ЛГБТ
В своей предвыборной кампании Дуда делал акцент на защите традиционных ценностей, позиционируя себя как “защитника от либералов”. По словам действующего президента, он хотел бы сосредоточиться на пяти основных группах: семья, безопасность, работа, инвестиции и достоинство. При этом Дуде также принадлежит скандальное высказывание о том, что “ЛГБТ-идеология является более опасной, чем коммунизм”.
При этом в феврале 2020 года президент Польши Анджей Дуда неожиданно заявил, что рассмотрел бы подписание закона о регистрируемых партнерствах для однополых пар. Это произошло вскоре после того, как партии левого толка выдвинули кандидатом в президенты Польши депутата Европейского парламента Роберта Бедроня. Бедронь — открытый гей и борец за права ЛГБТ.
Уже в марте Дуда неожиданно передумал и отказался от своих слов о возможности подписания закона о гражданских партнерствах для ЛГБТ.
“Брак – это союз женщины и мужчины. И такую семью должно поддерживать польское государство. (…) Ничего другого в браке быть не может, и ничего подобного браку”, – отметил он, добавив, что пока он будет президентом, то “абсолютно никаких изменений в этой сфере произойдет.
- Накануне Верховный суд Польши подтвердил законность июльских выборов президента, в которых с отрывом в 2,5% победил действующий президент Анджей Дуда.
- Дуда стал президентом Польши во второй раз. #Буквы рассказывали, что известно о польском лидере и о его отношении к Украине.