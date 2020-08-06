Об этом сообщает польское издание Onet.

Как сообщалось ранее, 6 августа в доме Сейма на сессии Национального собрания состоялась инаугурация Анджея Дуды. Он стал президентом Польши во второй раз.

Во время мероприятия члены левой политической партии “Левые Вместе” (Lewica Razem) устроили акцию в поддержку ЛГБТ-сообщества.

Депутаты пришли на мероприятие в одежде цветов радужного флага, который символизирует ЛГБТ-сообщество.

Фото: Lewica Razem / Twitter

Фото: Lewica Razem / Twitter

Фото: PAP / Radek Pietruszka

Фото: PAP / Radek Pietruszka

К тому же, депутаты надели защитные маски с радужным принтом.

Фото: Lewica Razem / Twitter

Дуда та ЛГБТ

В своей предвыборной кампании Дуда делал акцент на защите традиционных ценностей, позиционируя себя как “защитника от либералов”. По словам действующего президента, он хотел бы сосредоточиться на пяти основных группах: семья, безопасность, работа, инвестиции и достоинство. При этом Дуде также принадлежит скандальное высказывание о том, что “ЛГБТ-идеология является более опасной, чем коммунизм”.

При этом в феврале 2020 года президент Польши Анджей Дуда неожиданно заявил, что рассмотрел бы подписание закона о регистрируемых партнерствах для однополых пар. Это произошло вскоре после того, как партии левого толка выдвинули кандидатом в президенты Польши депутата Европейского парламента Роберта Бедроня. Бедронь — открытый гей и борец за права ЛГБТ.

Уже в марте Дуда неожиданно передумал и отказался от своих слов о возможности подписания закона о гражданских партнерствах для ЛГБТ.

“Брак – это союз женщины и мужчины. И такую семью должно поддерживать польское государство. (…) Ничего другого в браке быть не может, и ничего подобного браку”, – отметил он, добавив, что пока он будет президентом, то “абсолютно никаких изменений в этой сфере произойдет.