#Букви розповідають, що сталося на це реагує світ.

В неділю, 23 травня, літак компанії Ryanair, який летів з Атен до Вільнюса перетинаючи повітряний простір Білорусі, раптово поміняв курс і приземлився у Національному аеропорту Мінська.

Це сталося у той момент, коли літак майже дістався кордону з Литвою.

Причиною для примусової посадки літака було нібито повідомлення про мінування повітряного судна. Попри сумнівну наявність достатніх підстав за особистим розпорядження Олександра Лукашенка у небо було піднято винищувач Міг-29, який супроводжував літак до моменту його посадки.

Вибухових пристроїв на літаку так і не знайшли, але всіх пасажирів відправили на повторний огляд. Серед них був 26-річний Роман Протасевич, білоруський громадсько-політичний діяч та блогер, що впродовж останнього десятиліття брав участь в акціях протесту проти режиму Лукашенка та онлайновій діяльності проти президента. В кінці 2019 року Протасевич переїхав до Польщі і згодом попросив у Варшаві політичний притулок.

У 2020 році Протасевич керував Telegram-каналом NEXTA разом з його засновником Степаном Путилом. На початку протестів проти фальсифікації президентських виборів в Білорусі цей канал був одним з основних джерел інформації про акції. На нього підписані понад 1 млн осіб.

В листопаді 2020 Протасевич та Путило були оголошені в рідній країні терористами, через що їм може загрожувати покарання у вигляді смертної кари. За інформацією “Радыё Свабода”, їх звинувачують в організації масових заворушень та групових акцій, що грубо порушують громадський порядок та підбурюванні соціальної ворожнечі.

Після приземлення білоруські силовики затримали Протасевича та його дівчину, громадянку Росії Софію Сапегу. Вони разом прямували до Вільнюсу, оскільки Софія мала захистити магістерську дисертацію у Європейському гуманітарному університеті.

В Ryanair зазначили, що про нібито загрозу на борту екіпажу рейсу Ryanair повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська. В компанії вважають, що примусова посадка літака була “викраденням, спонсорованим державою”, а метою був виключно Протасевич. Також авіаперевізник додав

, що серед пасажирів рейсу могли бути агенти КДБ.

Правозахисники центру “Вясна” не виключають, що після затримання Протасевича катуватимуть.

Згадані події не оминули увагою ані країни, яких ситуація безпосередньо стосується (Греція та Литва), ані країни ЄС, ані Сполучені Штати Америки.

Прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс вимагав, аби наслідки за те, що сталося, були для Білорусі чіткими та серйозними.

Президент Литви Гітанас Науседа назвав інцидент терористичним актом проти ЄС, міжнародної спільноти і Литви. Він вимагав терміново звільнити затриманого Протасевича.

В понеділок Науседа повідомив, що Литва, Латвія та Естонія домовилися про визнання білоруського повітряного простому небезпечним. Це питання підійматимуть пізніше Раді лідерів Європи.

Перед тим президентка Естонії Керсті Кальюлайд закликала припинити всі види транзиту через Білорусь. Міністр закордонних справ Латвії Едгарс Ринкевичс закликав до “потужної та ефективної” реакції на інцидент.

ЄС в обличчі голови Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн відреагував на екстрену посадку літака в Мінську, назвавши її “абсолютно неприйнятною”.

Верховний представник ЄС Жозеп Боррель виступив з вимогою звільнення Протасевича та закликав до проведення міжнародного розслідування.

Держсекретар США Блінкен опублікував заяву з аналогічною вимогою до режиму Лукашенка.

Держсекретар додав, що США вимагають проведення міжнародного розслідування і координують з партнерами подальші кроки.

We strongly condemn the Lukashenka regime's brazen and shocking act to divert a commercial flight and arrest a journalist. We demand an international investigation and are coordinating with our partners on next steps. The United States stands with the people of Belarus.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) May 23, 2021