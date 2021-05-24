Режим невизнаного президента Олександр Лукашенка вдався до дій, законність яких ставиться під сумнів, аби екстрено зупинити літак, що прямував з Греції до Литви. На борту літака перебував опозиційний білоруський журналіст та активіст Роман Протасевич, якого торік назвали терористом і оголосили в розшук в рідній країні. Його затримання, що відбулося після приземлення літака, вважають метою білоруської влади.

#Букви розповідають, що сталося на це реагує світ.

Що сталося?

В неділю, 23 травня, літак компанії Ryanair, який летів з Атен до Вільнюса перетинаючи повітряний простір Білорусі, раптово поміняв курс і приземлився у Національному аеропорту Мінська.

Це сталося у той момент, коли літак майже дістався кордону з Литвою.

Этим рейсом из Греции в Вильнюс летел наш главный редактор Роман Протасевич. Перед вылетом он сообщил, что заметил к себе в аэропорту Афин повышенное внимание во стороны подозрительных лиц, предположил слежку. pic.twitter.com/6H0inV1fFn — РБ головного мозга (@belamova) May 23, 2021

Причиною для примусової посадки літака було нібито повідомлення про мінування повітряного судна. Попри сумнівну наявність достатніх підстав за особистим розпорядження Олександра Лукашенка у небо було піднято винищувач Міг-29, який супроводжував літак до моменту його посадки.

Вибухових пристроїв на літаку так і не знайшли, але всіх пасажирів відправили на повторний огляд. Серед них був 26-річний Роман Протасевич, білоруський громадсько-політичний діяч та блогер, що впродовж останнього десятиліття брав участь в акціях протесту проти режиму Лукашенка та онлайновій діяльності проти президента. В кінці 2019 року Протасевич переїхав до Польщі і згодом попросив у Варшаві політичний притулок.

У 2020 році Протасевич керував Telegram-каналом NEXTA разом з його засновником Степаном Путилом. На початку протестів проти фальсифікації президентських виборів в Білорусі цей канал був одним з основних джерел інформації про акції. На нього підписані понад 1 млн осіб.

В листопаді 2020 Протасевич та Путило були оголошені в рідній країні терористами, через що їм може загрожувати покарання у вигляді смертної кари. За інформацією “Радыё Свабода”, їх звинувачують в організації масових заворушень та групових акцій, що грубо порушують громадський порядок та підбурюванні соціальної ворожнечі.

Після приземлення білоруські силовики затримали Протасевича та його дівчину, громадянку Росії Софію Сапегу. Вони разом прямували до Вільнюсу, оскільки Софія мала захистити магістерську дисертацію у Європейському гуманітарному університеті.

В Ryanair зазначили, що про нібито загрозу на борту екіпажу рейсу Ryanair повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська. В компанії вважають, що примусова посадка літака була “викраденням, спонсорованим державою”, а метою був виключно Протасевич. Також авіаперевізник додав

, що серед пасажирів рейсу могли бути агенти КДБ.

Правозахисники центру “Вясна” не виключають, що після затримання Протасевича катуватимуть.

Як реагує світ?

Політичні заяви й заборони польотів над Білоруссю

Згадані події не оминули увагою ані країни, яких ситуація безпосередньо стосується (Греція та Литва), ані країни ЄС, ані Сполучені Штати Америки.

Прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс вимагав, аби наслідки за те, що сталося, були для Білорусі чіткими та серйозними.

“Європейські лідери мають домовитись на саміті ЄС, що будуть чіткі та серйозні наслідки, які Білорусі не залишать місця для сумніву в нашій єдності та рішучості. […] Примусова посадка пасажирського літака з метою незаконного затримання політичного опонента та журналіста є абсолютно неприйнятною й такі дії не можна толерувати”, — заявив він.

Президент Литви Гітанас Науседа назвав інцидент терористичним актом проти ЄС, міжнародної спільноти і Литви. Він вимагав терміново звільнити затриманого Протасевича.

“Сьогодні грубо порушуються права Романа Протасевича, затриманого хороброго лідера білоруської опозиції. Таке нахабство вимагає відповіді”, — зазначав лідер країни.

В понеділок Науседа повідомив, що Литва, Латвія та Естонія домовилися про визнання білоруського повітряного простому небезпечним. Це питання підійматимуть пізніше Раді лідерів Європи.

Перед тим президентка Естонії Керсті Кальюлайд закликала припинити всі види транзиту через Білорусь. Міністр закордонних справ Латвії Едгарс Ринкевичс закликав до “потужної та ефективної” реакції на інцидент.

ЄС в обличчі голови Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн відреагував на екстрену посадку літака в Мінську, назвавши її “абсолютно неприйнятною”.

Верховний представник ЄС Жозеп Боррель виступив з вимогою звільнення Протасевича та закликав до проведення міжнародного розслідування.

“Ми закликаємо до негайного звільнення пана Протасевича. Здійснюючи цей акт примусу, білоруська влада поставили під загрозу безпеку пасажирів і екіпажу. Необхідно провести міжнародне розслідування цього інциденту, щоб встановити порушення правил міжнародної авіації”, — заявив він.

Держсекретар США Блінкен опублікував заяву з аналогічною вимогою до режиму Лукашенка.

“Сполучені Штати рішуче засуджують примусову зміну напрямку польоту літака між двома країнами-членами ЄС і подальше вилучення з борту й арешт журналіста Романа Протасевича в Мінську. Ми вимагаємо його негайного звільнення”, — заявив Блінкен.

Держсекретар додав, що США вимагають проведення міжнародного розслідування і координують з партнерами подальші кроки.

We strongly condemn the Lukashenka regime's brazen and shocking act to divert a commercial flight and arrest a journalist. We demand an international investigation and are coordinating with our partners on next steps. The United States stands with the people of Belarus. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) May 23, 2021

Уряд Польщі, за інформацією ЗМІ, планує заборонити авіакомпанії LOT польоти над Білоруссю після інциденту з вимушеною посадкою літака Ryanair, і запропонувати аналогічні кроки іншим країнам ЄС.

МЗС Чехії викликало посла Білорусі після інциденту.

“Заступник міністра Ян Кохут висловив йому рішучий протест у зв’язку з серйозною підозрою в порушенні міжнародного авіаційного права, яке не може залишитися без відповіді. Він також закликав до негайного звільнення затриманого Протасевича і його дівчини”, — інформує відомство.

Міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Гаавісто заявив, що пояснення Білорусі щодо того, чому влада змусила приземлитися пасажирський літак з опозиційним активістом на борту, виглядають непереконливо, і відповідь на те, що сталося, від ЄС буде обов’язково.

Міністр транспорту Великої Британії Грант Шеппс доручив Управлінню цивільної авіації (CAA) вимагати від авіакомпаній уникати повітряного простору Білорусі, “щоб гарантувати безпеку пасажирів”.

Також британський уряд відкликав дозвіл білоруської авіакомпанії “Белавіа” на виконання рейсів до Сполученого Королівства. Жоден британський перевізник не виконує рейси до Мінська, тож у такий спосіб авіасполучення між країнами було припинено.

Міністерство закордонних справ Великої Британії своєю чергою засудило дії білоруської влади.

“Сполучене Королівство засуджує учорашні дії білоруської влади, яка підступно заарештувала журналіста Романа Протасевича, посадивши силовими заходами літак у Мінську”, — йдеться в заяві голови МЗС Домініка Рааба.

Прем’єр-міністр Бельгії Олександр де Кроо закликав Європейський Союз ввести санкції проти цивільної авіації Білорусі.

Держсекретар при міністерстві закордонних справ Франції Клеман Бон заявив, що Євросоюз може розширити санкції проти Білорусі після затримання Протасевича. Також Париж допускає закриття повітряного простору Білорусі.

Україна вимагає від Білорусі негайного звільнення засновника Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича.

“Чергова атака на свободу слова з боку білоруської влади. Вимагаємо негайного звільнення. На час утримання під вартою права затриманого повинні бути безумовно гарантовані”, – написав речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко у Twitter.

На думку п’ятого президента України Петра Порошенка, запровадження санкцій проти причетних, припинення авіапольотів та відмова від електроенергії з Білорусі мають стати відповіддю на затриманням Протасевича.

В понеділок, 24 травня, затримання Протасевича стало предметом наради президента Володимира Зеленського із урядовцями та члена Ради нацбезпеки і оборони. Глава держави доручив уряду опрацювати рішення щодо припинення прямого авіасполучення між Україною та Білоруссю. Про наміри піти на інші кроки (зокрема, впровадження санкцій) поки не інформують.

Водночас деякі українські політики вирішили підтримати режим Лукашенка в цій ситуації. Нардеп “ОПЗЖ” Ілля Кива назвав затримання Протасевича “блискучою операцією” білоруських спецслужб, а нардеп “Слуги народу” Євгеній Шевченко підтримав твердження про те, що білоруські силовики вчинили “в кращих традиціях радянської КДБ”.

Розслідування

У Міжнародній організації цивільної авіації (ICAO) назвали примусову посадку пасажирського літака Ryanair в аеропорту Мінська такою, що суперечить Чиказькій конвенції.

НАТО стежить за ситуацією щодо примусової посадки в Білорусі літака Ryabair і повідомленням про затримання засновника Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича. Генсек НАТО Єнс Столтенберг написав у Twitter, що Альянс зажадав міжнародного розслідування цієї ситуації. Посли Північноатлантичного альянсу на зустрічі у вівторок, 25 травня, обговорять інцидент.

Прокуратура Литви вже відкрила кримінальну справу за фактом вимушеної посадки рейсу Ryanair в Мінську, який летів до Вільнюса.

Генпрокурор Польщі доручив розпочати розслідування у справі щодо примушення до посадки літака авіакомпанії Ryanair в Мінську.