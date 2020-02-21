«Опозорили нас на всю страну»: В Новых Санжарах назревают новые конфликты

Об этом говорится в статье #Букв “Паника и блокировки в Новых Санжарах – взгляд изнутри”.
Так, по состоянию на вчера люди были очень напуганы. Страх стал первым и важнейшим мотивом для выхода на улицы и блокировки поселка.
Но уже сегодня в Новых Санжарах можно слышать разговоры от жителей вроде: “Дебилы, опозорили нас на всю страну!”, поэтому конфликтов на месте не избежать.
Отмечается, что сами новосанжарцы за две недели успокоятся и забудут это.
Однако большие проблемы появятся здесь у местных представителей власти и политиков. Ведь участники противостояния чувствуют себя обманутыми и оскорбленными. Потому что к ним фактически не прислушались.
“Вероятно придется вести много разъяснительной работы. Ее бы пришлось сделать значительно меньше, если бы это было до начала противостояния”, – отмечает автор.
Напомним, 20 февраля эвакуированные из охваченного коронавирусом Уханя граждане Украины и иностранцы прибыли в медицинское учреждение “Новые Санжары” в Полтавской области. Автобусы заезжали в санаторий сквозь клубы дыма от покрышек и под крики местных жителей. Митингующие вели себя агрессивно и пытались забросать автобусы камнями. В нескольких автобусах разбили стекло. Вдоль каждого автобуса выстроились ряды нацгвардийцев, которые сопровождали автобусы прямо до ворот санатория. Между протестующими в Новых Санжарах и правоохранителями были столкновения.
- По мнению медиаэксперта Института массовой информации Ирины Земляная “протестующие не столько против размещения эвакуированных людей на территории района, их возмущает полная секретность и отсутствие диалога со стороны должностных лиц”.
- Народный депутат от фракции “Слуги народа” Лиза Богуцкая собирала подписи под обращением к Службе безопасности Украины об открытии производства из-за протестов на фоне эвакуации украинцев из Китая. Также готовится обращение к генпрокурору и Государственному бюро расследований.
- В Новых Санжарах состоялось срочное заседание правительства с участием Премьер-министра Украины Алексея Гончарука.