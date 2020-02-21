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20 февраля

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«Опозорили нас на всю страну»: В Новых Санжарах назревают новые конфликты

В Новых Санжарах, где произошли столкновения из-за заселения эвакуированных из Китая украинцев, назревают новые конфликты.

Пятница, 21 февраля 2020, 11:58

Об этом говорится в статье #Букв “Паника и блокировки в Новых Санжарах – взгляд изнутри”.

Так, по состоянию на вчера люди были очень напуганы. Страх стал первым и важнейшим мотивом для выхода на улицы и блокировки поселка.

Но уже сегодня в Новых Санжарах можно слышать разговоры от жителей вроде: “Дебилы, опозорили нас на всю страну!”, поэтому конфликтов на месте не избежать.

Отмечается, что сами новосанжарцы за две недели успокоятся и забудут это.

Однако большие проблемы появятся здесь у местных представителей власти и политиков. Ведь участники противостояния чувствуют себя обманутыми и оскорбленными. Потому что к ним фактически не прислушались.

“Вероятно придется вести много разъяснительной работы. Ее бы пришлось сделать значительно меньше, если бы это было до начала противостояния”, – отмечает автор.

Напомним, 20 февраля эвакуированные из охваченного коронавирусом Уханя граждане Украины и иностранцы прибыли в медицинское учреждение “Новые Санжары” в Полтавской области. Автобусы заезжали в санаторий сквозь клубы дыма от покрышек и под крики местных жителей. Митингующие вели себя агрессивно и пытались забросать автобусы камнями. В нескольких автобусах разбили стекло. Вдоль каждого автобуса выстроились ряды нацгвардийцев, которые сопровождали автобусы прямо до ворот санатория. Между протестующими в Новых Санжарах и правоохранителями были столкновения. 

Теги: конфликты, протесты, Китай, Новые Санжары, власть, эвакуация

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