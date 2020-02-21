«Опозорили нас на всю страну»: В Новых Санжарах назревают новые конфликты

Об этом говорится в статье #Букв “Паника и блокировки в Новых Санжарах – взгляд изнутри”.

Так, по состоянию на вчера люди были очень напуганы. Страх стал первым и важнейшим мотивом для выхода на улицы и блокировки поселка.

Но уже сегодня в Новых Санжарах можно слышать разговоры от жителей вроде: “Дебилы, опозорили нас на всю страну!”, поэтому конфликтов на месте не избежать.

Отмечается, что сами новосанжарцы за две недели успокоятся и забудут это.

Однако большие проблемы появятся здесь у местных представителей власти и политиков. Ведь участники противостояния чувствуют себя обманутыми и оскорбленными. Потому что к ним фактически не прислушались.

“Вероятно придется вести много разъяснительной работы. Ее бы пришлось сделать значительно меньше, если бы это было до начала противостояния”, – отмечает автор.