В ночь на понедельник, 29 июня, депутаты от главной оппозиционной партии "Гоминьдан" захватили парламент в знак протеста против "тирании" правительства и кадровой политики президента Цай Инь-вэнь.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Более 20 законодателей цепями и стульями заблокировали вход в главную палату. Свои действия оппозиционеры объяснили несогласием с правящей Демократической прогрессивной партией (ДПП), принуждением со стороны президента к голосованию за законопроекты, а также назначением Цаи ее старшего помощника Чэнь Чу на должность контролера правительства.

Утром в понедельник законодатели ДПП снесли баррикады и ворвались внутрь зала, окружив главную трибуну. Между депутатами произошли стычки. Но вскоре все перешло в более мирный протест, оппозиционные депутаты в знак протеста стояли перед трибуной, а представители ДПП позади них, по очереди выкрикивая лозунги.

Оппозиция начала свой протест в парламенте в воскресенье поздно вечером. Партия традиционно выступает за тесные связи с Китаем, который претендует на Тайвань в качестве своей собственной территории.

ДПП имеет значительное парламентское большинство. Партия и администрация президента осудили акцию, назвав ее фарсом.