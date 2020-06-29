Об этом сообщает агентство Reuters.
Более 20 законодателей цепями и стульями заблокировали вход в главную палату. Свои действия оппозиционеры объяснили несогласием с правящей Демократической прогрессивной партией (ДПП), принуждением со стороны президента к голосованию за законопроекты, а также назначением Цаи ее старшего помощника Чэнь Чу на должность контролера правительства.
Утром в понедельник законодатели ДПП снесли баррикады и ворвались внутрь зала, окружив главную трибуну. Между депутатами произошли стычки. Но вскоре все перешло в более мирный протест, оппозиционные депутаты в знак протеста стояли перед трибуной, а представители ДПП позади них, по очереди выкрикивая лозунги.
Оппозиция начала свой протест в парламенте в воскресенье поздно вечером. Партия традиционно выступает за тесные связи с Китаем, который претендует на Тайвань в качестве своей собственной территории.
ДПП имеет значительное парламентское большинство. Партия и администрация президента осудили акцию, назвав ее фарсом.
- Конституционный суд Тайваня признал, что супружеская измена не является уголовным преступлением. Тем самым он отменил уголовную ответственность за адюльтер.