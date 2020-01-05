Еврокомиссия присвоила звание "европейских культурных столиц" в 2020 году хорватскому городу Риека и ирландскому Голуэю.

Об этом сообщается на сайте Европейской комиссии.

Титул культурных столиц Европы эти города будут носить в течение года.

“Благодаря званию “культурной столицы Европы” Риека и Голуэй смогут использовать весь свой культурный потенциал для обогащения нашего жизненного опыта и сближения наших общин”, — прокомментировал решение вице-президент Еврокомиссии по вопросам продвижения европейского образа жизни Маргаритис Схинас.

“Инициатива “столиц европейской культуры” объединяет людей и подчеркивает роль культуры в продвижении ценностей, на которых построен наш Европейский союз: разнообразия, взаимоуважения, терпимости и открытости”, – подчеркнула, в свою очередь, член Еврокомиссии по инновациям, исследованиям, культуре, образованию и молодежи Мария Габриэль.

Риека является первым хорватским городом, который удостоился звания “культурной столицы Европы”. Культурная программа города на 2020 год будет воплощаться под лозунгом “Порт многообразия”. Она охватывает сотни проектов при участии 250 партнеров из 40 стран. В частности, запланированы выставки, фестивали мировой музыки и гастрономии, инсталляции современного искусства на побережье. Открытие празднеств состоится 1-2 февраля 2020 года.

Голуэй — уже третий город Ирландии, который получил звание “европейской культурной столицы” (после Дублина в 1991 году и Корка в 2005 году). В 2020 году Голуэй реализует культурную программу под названием “Позвольте волшебству войти” (акцент будет сделан на темах языка, видов и миграции).

В частности, запланирован фестиваль мировой литературы и художественные инсталляции. Программа также начнется в феврале.

СПРАВКА. “Культурная столица Европы” — статус города, который назначается сроком на один календарный год. В это время городу предоставляется возможность демонстрации своей культурной жизни и культурного развития.

Внедрение проекта “Культурная столица Европы” предложила в 1985 году министр культуры Греции Мелина Меркури.

В 2019 году звание “культурных столиц” имели Пловдив (Болгария) и Матера (Италия).