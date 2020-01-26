Украину на соревнованиях "Игры непокоренных" в Нидерландах будут представлять 20 спортсменов.

Об этом сообщает пресс-служба украинской команды.

Состав сборной Украины на “Играх непокоренных 2020”:

Афанасьев Дмитрий – Львов, Национальная гвардия Украины;

Бадарак Андрей – Клевань (Ровенская область), Вооруженные силы Украины (ветеран);

Безкаравайный Игорь – Киев, Вооруженные cилы Украины (ветеран);

Бобчинець Алексей – Одесса, Вооруженные силы Украины;

Галушка Игорь – Львов, Национальная гвардия Украины (ветеран);

Герецун Иван – Испас (Черновицкая область), Вооруженные силы Украины (ветеран);

Ермохин Максим – Староконстантинов (Хмельницкая область), Вооруженные силы Украины;

Калитюк Сергей – Львов, Вооруженные Силы Украины (ветеран);

Ковальский Павел – Луцк (Волынская область), Вооруженные Силы Украины (ветеран);

Легкодух Виктор – Львов, Вооруженные силы Украины (ветеран);

Лепеха Иван – Ровно, Вооруженные силы Украины (ветеран);

Лукашук Артем – Черкаси, Вооруженные силы Украины (ветеран);

Мусяк Владимир – Теплодар (Одесская область), Украинский добровольческая армия (ветеран);

Наумов Сергей – Харьков, Национальная гвардия Украины (ветеран);

Паевская Юлия – Киев, Вооруженные силы Украины;

Прядка Сергей – Черкаси, Вооруженные силы Украины (ветеран);

Росул Рустам – Мукачево (Закарпатская область), Государственная пограничная служба Украины (ветеран);

Рудый Иван – Киев, Вооруженные силы Украины (ветеран);

Ситдиков Родион – Киев, Национальная гвардия Украины (ветеран);

Стуженко Василий – Кривой Рог (Днепропетровская область), Вооруженные силы Украины (ветеран).

Как рассказала “Укринформу” координатор соревнований в Украине Ольга Горбач, украинская команда впервые будет соревноваться в таком виде спорта как баскетбол на колясках. Это будет восьмой вид спорта для нашей сборной.

“Наша команда тренируется сейчас в семи видах спорта, в частности, плавание, бег, толкание ядра, метание диска. И буквально недавно приняли решение о баскетболе на колясках. И это, конечно, огромный шаг вперед для нашей сборной”, – отметила Горбач.

Она также подчеркнула, что в Гаагу полетит “абсолютно новая сборная” – никто из них в предыдущих Играх Непокоренных не участвовал.