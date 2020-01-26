Об этом сообщает пресс-служба украинской команды.
Состав сборной Украины на “Играх непокоренных 2020”:
Афанасьев Дмитрий – Львов, Национальная гвардия Украины;
Бадарак Андрей – Клевань (Ровенская область), Вооруженные силы Украины (ветеран);
Безкаравайный Игорь – Киев, Вооруженные cилы Украины (ветеран);
Бобчинець Алексей – Одесса, Вооруженные силы Украины;
Галушка Игорь – Львов, Национальная гвардия Украины (ветеран);
Герецун Иван – Испас (Черновицкая область), Вооруженные силы Украины (ветеран);
Ермохин Максим – Староконстантинов (Хмельницкая область), Вооруженные силы Украины;
Калитюк Сергей – Львов, Вооруженные Силы Украины (ветеран);
Ковальский Павел – Луцк (Волынская область), Вооруженные Силы Украины (ветеран);
Легкодух Виктор – Львов, Вооруженные силы Украины (ветеран);
Лепеха Иван – Ровно, Вооруженные силы Украины (ветеран);
Лукашук Артем – Черкаси, Вооруженные силы Украины (ветеран);
Мусяк Владимир – Теплодар (Одесская область), Украинский добровольческая армия (ветеран);
Наумов Сергей – Харьков, Национальная гвардия Украины (ветеран);
Паевская Юлия – Киев, Вооруженные силы Украины;
Прядка Сергей – Черкаси, Вооруженные силы Украины (ветеран);
Росул Рустам – Мукачево (Закарпатская область), Государственная пограничная служба Украины (ветеран);
Рудый Иван – Киев, Вооруженные силы Украины (ветеран);
Ситдиков Родион – Киев, Национальная гвардия Украины (ветеран);
Стуженко Василий – Кривой Рог (Днепропетровская область), Вооруженные силы Украины (ветеран).
Как рассказала “Укринформу” координатор соревнований в Украине Ольга Горбач, украинская команда впервые будет соревноваться в таком виде спорта как баскетбол на колясках. Это будет восьмой вид спорта для нашей сборной.
“Наша команда тренируется сейчас в семи видах спорта, в частности, плавание, бег, толкание ядра, метание диска. И буквально недавно приняли решение о баскетболе на колясках. И это, конечно, огромный шаг вперед для нашей сборной”, – отметила Горбач.
Она также подчеркнула, что в Гаагу полетит “абсолютно новая сборная” – никто из них в предыдущих Играх Непокоренных не участвовал.
- В октябре 2018 года украинские воины-ветераны АТО приняли участие в 43-м марафоне Морской пехоты США, успешно финишировав в двух забегах.
- 28 октября украинская сборная завершила свое участие в “Играх непокоренных”, получив 7 золотых, 10 серебряных и 3 бронзовые медали.